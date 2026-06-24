В "Резерв+" приостановлены отдельные сервисы, - Минобороны

В приложении "Резерв+" временно приостановлены отдельные сервисы, требующие подтверждения данных об инвалидности через другие государственные системы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

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Как отмечается, это сделано для того, чтобы не допустить ошибок при обработке заявок из-за некорректного ответа реестров социальной сферы.

Что недоступно?

Временно может быть недоступно:

подача заявления на отсрочку по причине инвалидности;

обновление данных об инвалидности онлайн;

проверка соответствующих данных операторами ТЦК и СП.

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Что будет с уже оформленными отсрочками?

"Важно: это не влияет на уже действующие отсрочки и не отменяет право на отсрочку при наличии законных оснований.



После восстановления стабильного обмена данными услуги снова станут доступны в "Резерв+". Об этом сообщим дополнительно", - отмечают в Минобороны.

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