Уряд спрямував 6,6 млрд грн регіонам на підвищення зарплат освітянам і соцпрацівникам, - Свириденко
Уряд розподілив 6,6 млрд грн між регіонами для виплати підвищених зарплат освітянам і соціальним працівникам.
Про це прем'єрка Юлія Свириденко повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Кошти розподілено між обласними бюджетами
Кошти розподілено між 24 обласними бюджетами. Кожна область отримала суму, розраховану індивідуально — залежно від потреб на підвищення зарплат і можливостей місцевих бюджетів самостійно покривати ці витрати.
"Чим менше власних доходів має регіон, тим більшу частку витрат компенсує держава", - зауважила прем'єрка.
- Для бюджетів територіальних громад та областей, де тривають або можливі бойові дії, держава покриває 80% необхідних видатків на підвищення заробітних плат.
- Для місцевих бюджетів, які демонструють недостатню спроможність, цей показник становить від 50% до 80%.
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