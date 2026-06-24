Уряд спрямував 6,6 млрд грн регіонам на підвищення зарплат освітянам і соцпрацівникам, - Свириденко

Уряд розподілив 6,6 млрд грн між регіонами для виплати підвищених зарплат освітянам і соціальним працівникам.

Про це прем'єрка Юлія Свириденко повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Кошти розподілено між обласними бюджетами

Кошти розподілено між 24 обласними бюджетами. Кожна область отримала суму, розраховану індивідуально — залежно від потреб на підвищення зарплат і можливостей місцевих бюджетів самостійно покривати ці витрати.

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"Чим менше власних доходів має регіон, тим більшу частку витрат компенсує держава", - зауважила прем'єрка.

Для бюджетів територіальних громад та областей, де тривають або можливі бойові дії, держава покриває 80% необхідних видатків на підвищення заробітних плат.

Для місцевих бюджетів, які демонструють недостатню спроможність, цей показник становить від 50% до 80%.

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