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Новости Повышение зарплат учителям
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Правительство направило 6,6 млрд грн регионам на повышение зарплат работникам образования и социальным работникам, — Свириденко

Кабмин распределил между регионами 6,6 млрд грн на повышение зарплат в бюджетной сфере Лид

Правительство распределило 6,6 млрд грн между регионами для выплаты повышенных зарплат работникам образования и социальным работникам.

Об этом премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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Средства распределены между областными бюджетами

Средства распределены между 24 областными бюджетами. Каждая область получила сумму, рассчитанную индивидуально — в зависимости от потребностей на повышение зарплат и возможностей местных бюджетов самостоятельно покрывать эти расходы.

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"Чем меньше собственных доходов у региона, тем большую долю расходов компенсирует государство", — отметила премьер-министр.

  • Для бюджетов территориальных громад и областей, где продолжаются или возможны боевые действия, государство покрывает 80% необходимых расходов на повышение заработной платы.
  • Для местных бюджетов, демонстрирующих недостаточную платежеспособность, этот показатель составляет от 50% до 80%.

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Автор: 

Кабмин (13830) учитель (490) Свириденко Юлия (488) заработная плата (2338)
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