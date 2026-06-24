Правительство направило 6,6 млрд грн регионам на повышение зарплат работникам образования и социальным работникам, — Свириденко

Правительство распределило 6,6 млрд грн между регионами для выплаты повышенных зарплат работникам образования и социальным работникам.

Об этом премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Средства распределены между областными бюджетами

Средства распределены между 24 областными бюджетами. Каждая область получила сумму, рассчитанную индивидуально — в зависимости от потребностей на повышение зарплат и возможностей местных бюджетов самостоятельно покрывать эти расходы.

Читайте: Минимальная зарплата в Украине за три года может вырасти до 11,1 тысячи гривен, – Бюджетная декларация

"Чем меньше собственных доходов у региона, тем большую долю расходов компенсирует государство", — отметила премьер-министр.

Для бюджетов территориальных громад и областей, где продолжаются или возможны боевые действия, государство покрывает 80% необходимых расходов на повышение заработной платы.

Для местных бюджетов, демонстрирующих недостаточную платежеспособность, этот показатель составляет от 50% до 80%.

Читайте также: Повышение зарплаты учителям: в МОН объяснили, как изменится оплата труда педагогов