Допомога для "Саторі": Василь Костюк підтримав спортсменів, які постраждали від російського удару

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Українські спортсмени продовжують тренуватися й готуватися до змагань попри всі виклики повномасштабної війни. Водночас спортивна інфраструктура, як і вся країна, зазнає втрат від російських атак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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У ніч на 15 квітня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе на Дніпро. Значних руйнувань зазнали корпуси та гуртожитки Національного технічного університету "Дніпровська політехніка".

Серед дев’яти пошкоджених корпусів опинився і спортивний, у якому займаються вихованці клубу карате "Саторі". Клуб очолює відомий майстер карате, завідувач кафедри фізичного виховання та спорту "Дніпровської політехніки" Володимир Вілянський.

Вибухова хвиля від дрона, який впав поруч із будівлею, вибила вікна, пошкодила стіни та перекриття. Наразі тривають ремонтні роботи з ліквідації наслідків атаки та відновлення приміщень.

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Як повідомляє офіційний сайт Української Федерації Карате, до підтримки дніпровських спортсменів долучився спонсор УФК, підприємець Василь Васильович Костюк. За його сприяння клубу "Саторі" передали нове татамі, яке стане важливою складовою відновлення тренувального процесу.

"Це надзвичайно велика та важлива допомога для нас у цей важкий час. Ми щиро вдячні панові Костюку за підтримку", - зазначив сенсей Володимир Вілянський.

Поки робота клубу вимушено призупинена. Водночас його керівництво сподівається, що до початку нового навчального року доджо вдасться відновити, а каратисти Дніпра зможуть повернутися до повноцінних тренувань і підготовки до нових стартів.

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Нагадаємо, раніше Василь Костюк підтримав дитячу резервну збірну України з карате, яка здобула 13 медалей на Sofia Open 2026.

За внесок у розвиток і підтримку юних спортсменів Українська Федерація Карате присвоїла йому чорний пояс і третій дан.