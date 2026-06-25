Василий Костюк поддержал каратистов Днепра, чье додзе пострадало от российской атаки

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Украинские спортсмены продолжают тренироваться и готовиться к соревнованиям, несмотря на все трудности, связанные с полномасштабной войной. В то же время спортивная инфраструктура, как и вся страна, несет потери от российских атак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В ночь на 15 апреля российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе на Днепр. Значительные разрушения понесли корпуса и общежития Национального технического университета "Днепровская политехника".

Среди девяти поврежденных корпусов оказался и спортивный, в котором тренируются воспитанники клуба каратэ "Саторі". Клуб возглавляет известный мастер каратэ, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта "Днепровской политехники" Владимир Вилянский.

Взрывная волна от дрона, упавшего рядом со зданием, выбила окна, повредила стены и перекрытия. В настоящее время ведутся ремонтные работы по ликвидации последствий атаки и восстановлению помещений.

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Как сообщает официальный сайт Украинской федерации каратэ, к поддержке днепровских спортсменов присоединился спонсор УФК, предприниматель Василий Васильевич Костюк. При его содействии клубу "Саторі" передали новое татами, которое станет важной составляющей возобновления тренировочного процесса.

"Это чрезвычайно большая и важная помощь для нас в это трудное время. Мы искренне благодарны господину Костюку за поддержку", - отметил сенсей Владимир Вилянский.

Пока работа клуба вынужденно приостановлена. В то же время его руководство надеется, что к началу нового учебного года додзе удастся восстановить, а каратисты Днепра смогут вернуться к полноценным тренировкам и подготовке к новым стартам.

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Напомним, ранее Василий Костюк поддержал детскую резервную сборную Украины по каратэ, которая завоевала 13 медалей на Sofia Open 2026.

За вклад в развитие и поддержку юных спортсменов Украинская федерация каратэ присвоила ему черный пояс и третий дан.