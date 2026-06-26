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РФ атакувала Миргородський район Полтавщини балістикою: відомо про влучання
Російські окупаційні війська атакували Миргородський район Полтавщини балістикою.
Про це повідомив глава ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Повітряні сили попереджали про рух балістичної ракети в бік Полтавщини.
Згодом стало відомо про влучання ворожої ракети у Миргородському районі.
"Станом на зараз, звернень щодо травмованих до екстрених служб не надходило. Інформація уточнюється", - додав очільник області.
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