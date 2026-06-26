УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10875 відвідувачів онлайн
Новини Удар росіян по Полтавщині
1 114 1

РФ атакувала Миргородський район Полтавщини балістикою: відомо про влучання

РФ атакувала Полтавщину балістикою: що відомо?

Російські окупаційні війська атакували Миргородський район Полтавщини балістикою.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Повітряні сили попереджали про рух балістичної ракети в бік Полтавщини.

Згодом стало відомо про влучання ворожої ракети у Миргородському районі.

"Станом на зараз, звернень щодо травмованих до екстрених служб не надходило. Інформація уточнюється", - додав очільник області.

Читайте: Окупанти 37 разів обстріляли Донеччину: 1 людина загинула і 12 поранені. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (34709) Полтавська область (1411) Миргородський район (29)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 