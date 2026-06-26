Россия атаковала Миргородский район на Полтавщине баллистическими ракетами: известно о попадании
Российские оккупационные войска обстреляли Миргородский район Полтавской области из баллистического оружия.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.
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Воздушные силы предупреждали о движении баллистической ракеты в сторону Полтавской области.
Впоследствии стало известно о попадании вражеской ракеты в Миргородском районе.
"На данный момент обращений в экстренные службы о пострадавших не поступало. Информация уточняется", - добавил глава области.
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