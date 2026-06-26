РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10294 посетителя онлайн
Новости Удар россиян по Полтавщине
996 1

Россия атаковала Миргородский район на Полтавщине баллистическими ракетами: известно о попадании

Россия атаковала Полтавскую область баллистическими ракетами: что известно?

Российские оккупационные войска обстреляли Миргородский район Полтавской области из баллистического оружия.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Воздушные силы предупреждали о движении баллистической ракеты в сторону Полтавской области.

Впоследствии стало известно о попадании вражеской ракеты в Миргородском районе.

"На данный момент обращений в экстренные службы о пострадавших не поступало. Информация уточняется", - добавил глава области.

Читайте: Оккупанты 37 раз обстреляли Донецкую область: 1 человек погиб и 12 ранены. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (33356) Полтавская область (1435) Миргородский район (28)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 