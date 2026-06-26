Посол України в Німеччині Макеєв звинуватив партію AfD у просуванні російської лінії

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв розкритикував німецьку партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD) за її контакти з Росією та заявив, що вона просуває російську лінію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Макеєв сказав у коментарі німецькій редакційній мережі RND.

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Макеєв: AfD не критикує Росію

Посол зізнався, що його непокоять високі рейтинги AfD у соціологічних опитуваннях.

"Коли певні партії так чітко представляють російську лінію, коли вони не вимовляють жодного слова критики Росії, коли їхні представники позують з посмішками для фотографій на прийомах у російському посольстві, я не можу цього прийняти з огляду на численні воєнні злочини, скоєні росіянами", – наголосив Макеєв.

Водночас він зауважив, що як посол не може вказувати громадянам Німеччини, за кого їм голосувати.

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Посол не підтримує контактів із партією

Відповідаючи на запитання про можливі контакти з депутатами або керівництвом AfD, Макеєв заявив, що не співпрацює з цією політичною силою.

"Я не підтримую контакти з недемократичними партіями", – сказав дипломат.

Також він розкритикував поїздку представників AfD на Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум, назвавши її прийняттям сторони агресора та спробою виправдати війну Росії проти України.

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