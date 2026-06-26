Посол Украины в Германии Макеев обвинил партию AfD в продвижении российской линии

Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал немецкую партию "Альтернатива для Германии" (AfD) за её контакты с Россией и заявил, что она продвигает российскую линию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Макеев сказал в комментарии немецкой редакционной сети RND.

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Макеев: AfD не критикует Россию

Посол признался, что его беспокоят высокие рейтинги AfD в социологических опросах.

"Когда определенные партии так четко представляют российскую линию, когда они не произносят ни слова критики в адрес России, когда их представители с улыбками позируют для фотографий на приемах в российском посольстве, я не могу этого принять, учитывая многочисленные военные преступления, совершенные россиянами", — подчеркнул Макеев.

В то же время он отметил, что как посол не может указывать гражданам Германии, за кого им голосовать.

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Посол не поддерживает контактов с партией

Отвечая на вопрос о возможных контактах с депутатами или руководством AfD, Макеев заявил, что не сотрудничает с этой политической силой.

"Я не поддерживаю контакты с недемократическими партиями", — сказал дипломат.

Также он раскритиковал поездку представителей AfD на Санкт-Петербургский международный экономический форум, назвав её признанием стороны агрессора и попыткой оправдать войну России против Украины.

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