Серед звільнених полонених лише 16 бійців 1-го корпусу НГУ "Азов", з них один захисник Маріуполя, - Прокопенко

Серед 160 українських військовослужбовців, яких сьогодні звільнили з російського полону, 16 належать до 1-го корпусу НГУ "Азов", серед них лише один "азовець", який обороняв Маріуполь.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив командир 1-го корпусу Нацгвардії України "Азов", бригадний генерал Денис (Редіс) Прокопенко, інформує Цензор.НЕТ.

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"16 військовослужбовців 1-го корпусу НГУ "Азов", серед них лише 1 азовець, який обороняв Маріуполь. Саме стільки наших бійців зі 160 українських військовополонених, які сьогодні повернулись додому. Я не втомлюсь нагадувати, що якщо всі залучені в процес обмінів не почнуть шукати нові підходи до повернення азовців, цей процес, за такої кількості обміняних, може розтягнутись на десятиліття", - заявив коандир.

Прокопенко наголосив, що цього часу в азовців немає.

"Вони гинуть в полоні від катувань. Щодня втрачають здоров'я від відсутності належного харчування та медичної допомоги. А стан людської психіки після стількох років в російських тюрмах уявити можуть лише ті, хто сам пробув там тривалий час", - сказав військовий.

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Понад 600 "азовців" досі в російському полоні

Він наголосив, що понад 600 азовців більше чотирьох років перебувають в нелюдських умовах у російському полоні.

"Ми успішно знаходимо та застосовуємо все нові й нові рішення, які змінюють ситуацію на полі бою на нашу користь. Вже дуже давно настав час почати робити це і з питанням обмінів військовополонених бригади "Азов". Ці люди врятували Україну на початку повномасштабного вторгнення. Чи віддячить їм за це Україна, врятувавши їх?", - додав командир.

Обмін полоненими 26 червня

Нагадаємо, що 26 червня Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Визволено 160 українських захисників.

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