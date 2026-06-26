Среди освобожденных пленных лишь 16 бойцов 1-го корпуса НГУ "Азов", из них один защитник Мариуполя, — Прокопенко

Среди 160 украинских военнослужащих, освобожденных сегодня из российского плена, 16 входят в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", среди них лишь один "азовец", защищавший Мариуполь.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил командир 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", бригадный генерал Денис (Редис) Прокопенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"16 военнослужащих 1-го корпуса НГУ "Азов", среди них лишь 1 "азовец", который защищал Мариуполь. Именно столько наших бойцов из 160 украинских военнопленных, которые сегодня вернулись домой. Я не устану напоминать, что если все, вовлеченные в процесс обменов, не начнут искать новые подходы к возвращению азовцев, этот процесс, при таком количестве обмененных, может растянуться на десятилетия", — заявил командир.

Прокопенко подчеркнул, что у "Азовцев" нет столько времени.

"Они гибнут в плену от пыток. Ежедневно теряют здоровье из-за отсутствия надлежащего питания и медицинской помощи. А состояние человеческой психики после стольких лет в российских тюрьмах могут представить себе только те, кто сам пробыл там длительное время", — сказал военный.

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Более 600 "азовцев" до сих пор находятся в российском плену

Он подчеркнул, что более 600 "азовцев" уже более четырех лет находятся в нечеловеческих условиях в российском плену.

"Мы успешно находим и применяем все новые и новые решения, которые меняют ситуацию на поле боя в нашу пользу. Уже давно пора начать делать это и в вопросе обмена военнопленных бригады "Азов". Эти люди спасли Украину в начале полномасштабного вторжения. Отблагодарит ли их за это Украина, спасая их?" — добавил командир.

Обмен пленными 26 июня

Напомним, что 26 июня Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Были освобождены 160 украинских защитников.

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