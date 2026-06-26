Украина и Россия провели обмен пленными: 160 защитников вернулись на Родину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Были освобождены 160 украинских защитников.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
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"Сегодня из плена освобождены 160 военных. Все они находились в плену еще с 2022 года.
Среди освобожденных сегодня – военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, нацгвардейцы и пограничники. Они защищали Украину в Мариуполе и на "Азовстали", на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях", – говорится в сообщении.
Глава государства поблагодарил команду, а также подразделения, которые на передовой пополняют обменный фонд для Украины.
"Помним обо всех, кто находится в плену. Проверяем по каждой фамилии. Должны вернуть всех — и военных, и гражданских", — подытожил он.
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