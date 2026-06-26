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Новини Обмін полоненими
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Україна та Росія провели обмін полоненими: 160 захисників повернулися на Батьківщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Визволено 160 українських захисників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні з полону звільнено 160 військових. Усі були в полоні ще з 2022 року.

Серед звільнених сьогодні – військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі та на "Азовсталі", на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках", - йдеться в повідомленні.

Глава держави подякував команді, а також підрозділам, які на передовій поповнюють обмінний фонд для України.

"Памʼятаємо про всіх, хто в неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу. Усіх маємо повернути – і військових, і цивільних", - підсумував він.

Також дивіться: В рамках обміну визволили батька та сина, які боронили Україну та потрапили у полон в 2022 році, - Лубінець. ВIДЕО

Україна та РФ провели обмін полоненими: визволено 160 воїнів
Україна та РФ провели обмін полоненими: визволено 160 воїнів
Україна та РФ провели обмін полоненими: визволено 160 воїнів
Україна та РФ провели обмін полоненими: визволено 160 воїнів
Україна та РФ провели обмін полоненими: визволено 160 воїнів
Україна та РФ провели обмін полоненими: визволено 160 воїнів
Україна та РФ провели обмін полоненими: визволено 160 воїнів
Україна та РФ провели обмін полоненими: визволено 160 воїнів
Україна та РФ провели обмін полоненими: визволено 160 воїнів
Україна та РФ провели обмін полоненими: визволено 160 воїнів

Автор: 

військовополонені (1150) обмін (1324)
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Топ коментарі
+6
Слава Богу
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26.06.2026 15:18 Відповісти
+6
Добре, але знову без "азовців".
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26.06.2026 15:23 Відповісти
+5
Вітаємо на рідній землі! Щиро радію за всіх!!!
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26.06.2026 15:23 Відповісти

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