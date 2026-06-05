В рамках обміну визволили батька та сина, які боронили Україну та потрапили у полон в 2022 році, - Лубінець. ВIДЕО

Із російського полону в рамках обміну визволили батька та сина, які перебували у неволі з 2022 року.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Наймолодшому з повернутих — 27 років, найстаршому — 62. Для 15 Захисників цей червень стане особливим не лише через повернення додому, а й через день народження, який вони вперше за довгий час зустрінуть поруч із рідними", - зазначив він.

Також, повідомив Лубінець, додому повертаються батько та син — вони обороняли Україну в одній бригаді, а потрапили у полон з різницею в один день у 2022 році.

Суттєву роль у цьому звільненні українців, як і в попередніх, відіграли партнери зі Сполучених Штатів Америки та Обʼєднаних Арабських Еміратів, зазначив омбудсмен.

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Що передувало?

5 червня 2026 року в рамках обміну військовополоненими із російської неволі повернули 185 українських захисників.

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