В рамках обміну визволили батька та сина, які боронили Україну та потрапили у полон в 2022 році, - Лубінець. ВIДЕО
Із російського полону в рамках обміну визволили батька та сина, які перебували у неволі з 2022 року.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Наймолодшому з повернутих — 27 років, найстаршому — 62. Для 15 Захисників цей червень стане особливим не лише через повернення додому, а й через день народження, який вони вперше за довгий час зустрінуть поруч із рідними", - зазначив він.
Також, повідомив Лубінець, додому повертаються батько та син — вони обороняли Україну в одній бригаді, а потрапили у полон з різницею в один день у 2022 році.
Суттєву роль у цьому звільненні українців, як і в попередніх, відіграли партнери зі Сполучених Штатів Америки та Обʼєднаних Арабських Еміратів, зазначив омбудсмен.
Що передувало?
5 червня 2026 року в рамках обміну військовополоненими із російської неволі повернули 185 українських захисників.
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