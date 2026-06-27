Україна та РФ обмінялися списками зниклих безвісти військових для верифікації полонених, - Лубінець
Омбудсмени України та РФ обмінялися великими списками військовослужбовців обох сторін, зниклих безвісти за особливих обставин, для верифікації їхнього перебування у полоні.
Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Зустріч із Лантратовою
Він нагадав, що під час учорашнього обміну військовополоненими, мав зустріч із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.
Мали конкретні домовленості:
- продовжити взаємні відвідування військовополонених.
- продовжити верифікацію українців у російському полоні.
Обмін списками
"Ми з російською уповноваженою обмінялися великими списками військовослужбовців обох сторін, зниклих безвісти за особливих обставин, для верифікації їхнього перебування у полоні", - йдеться у повідомленні.
Також вони обмінялися запитами щодо отримання копій документів у межах громадянсько-правових відносин.
"Окремо домовилися продовжити цю роботу й надалі. Акцентую: для мене головне результат, який допоможе нашим громадянам: тим, хто у полоні. Зниклим безвісти. Їхнім рідним", - резюмує омбудсмен.
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