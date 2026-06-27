Украина и РФ обменялись списками пропавших без вести военных для проверки пленных, - Лубинец
Омбудсмены Украины и РФ обменялись обширными списками военнослужащих обеих сторон, пропавших без вести при особых обстоятельствах, для проверки факта их пребывания в плену.
Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Встреча с Лантратовой
Он напомнил, что во время вчерашнего обмена военнопленными у него состоялась встреча с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой.
Были достигнуты конкретные договоренности:
- продолжить взаимные посещения военнопленных.
- продолжить проверку украинцев, находящихся в российском плену.
Обмен списками
"Мы с российским уполномоченным обменялись обширными списками военнослужащих обеих сторон, пропавших без вести при особых обстоятельствах, для проверки их нахождения в плену", - говорится в сообщении.
Также они обменялись запросами о получении копий документов в рамках гражданско-правовых отношений.
"Отдельно договорились продолжить эту работу и в дальнейшем. Подчеркиваю: для меня главное - результат, который поможет нашим гражданам: тем, кто находится в плену. Пропавшим без вести. Их родным", - резюмирует омбудсмен.
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