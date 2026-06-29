РФ і Китай провели спільне повітряне патрулювання над Тихим океаном
Китай і Росія провели чергове спільне стратегічне повітряне патрулювання в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Як повідомляє , про це йдеться у заяві Міністерства оборони Китаю.
Політ над морями і частиною океану
Авіація двох країн діяла у ключових районах регіону. Політ проходив над Японським морем, Східно-Китайським морем і західною частиною Тихого океану.
У китайському оборонному відомстві заявили, що головна мета місії — показати здатність разом забезпечувати "мир і стабільність" в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
З російського боку уточнили, що політ тривав близько шести годин. У ньому брали участь стратегічні ракетоносці Ту-95МС та китайські бомбардувальники Хун-6К.
Це вже одинадцятий спільний виліт у межах військової співпраці між країнами з 2019 року. Попередній подібний політ відбувся у грудні 2025 року.
Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що альянс "стежить" за всім, що робить Китай у сфері підтримки Росії у війні проти України.
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