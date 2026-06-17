Рютте про підготовку військових РФ у Китаї: Ми не наївні, стежимо за всім

Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував інформацію про військову допомогу Росії від Китаю, зокрема підготовку солдатів.

Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми знаємо, звісно, про обхід санкцій, товари подвійного призначення тощо. Ми не наївні, ми стежимо абсолютно за всім. Більшого наразі я вам сказати не можу - або принаймні на цій відкритій пресконференції. Але ви можете бути впевнені, що ми відстежуємо кожен (рух Китаю. - Ред.)", - зазначив очільник Альясу.

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Співпраця Китаю та РФ

19 травня Reuters із посиланням на власні джерела повідомляв, що збройні сили Китаю таємно навчили на своїй території близько 200 російських військовослужбовців наприкінці 2025 року, деякі з яких згодом повернулися воювати в Україні.

Підготовку бійців, як стверджує агентство, організовували на китайських військових об'єктах у Пекіні та місті Нанкін.

Пізніше речник МЗС КНР на запит "Укрінформу" назвав це "спробою перекласти провину", а самі звинувачення, а самі закиди заперечив.

Китай публічно наголошує на власному нейтралітеті щодо війни Росії проти України та називає цю війну "кризою".

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