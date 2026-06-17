Рютте про підготовку військових РФ у Китаї: Ми не наївні, стежимо за всім
Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував інформацію про військову допомогу Росії від Китаю, зокрема підготовку солдатів.
Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ми знаємо, звісно, про обхід санкцій, товари подвійного призначення тощо. Ми не наївні, ми стежимо абсолютно за всім. Більшого наразі я вам сказати не можу - або принаймні на цій відкритій пресконференції. Але ви можете бути впевнені, що ми відстежуємо кожен (рух Китаю. - Ред.)", - зазначив очільник Альясу.
Співпраця Китаю та РФ
- 19 травня Reuters із посиланням на власні джерела повідомляв, що збройні сили Китаю таємно навчили на своїй території близько 200 російських військовослужбовців наприкінці 2025 року, деякі з яких згодом повернулися воювати в Україні.
- Підготовку бійців, як стверджує агентство, організовували на китайських військових об'єктах у Пекіні та місті Нанкін.
- Пізніше речник МЗС КНР на запит "Укрінформу" назвав це "спробою перекласти провину", а самі звинувачення, а самі закиди заперечив.
Китай публічно наголошує на власному нейтралітеті щодо війни Росії проти України та називає цю війну "кризою".
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Валентин Коваль #620706
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