Рютте о подготовке военных РФ в Китае: Мы не наивны, следим за всем

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал информацию о военной помощи, оказываемой Китаем России, в частности о подготовке солдат.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Мы, конечно, знаем об обходе санкций, товарах двойного назначения и т. д. Мы не наивны, мы следим абсолютно за всем. Больше пока я вам сказать не могу - или, по крайней мере, на этой открытой пресс-конференции. Но вы можете быть уверены, что мы отслеживаем каждое (действие Китая. - Ред.)", - отметил глава НАТО.

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Сотрудничество Китая и РФ

19 мая Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что вооруженные силы Китая тайно обучили на своей территории около 200 российских военнослужащих в конце 2025 года, некоторые из которых впоследствии вернулись воевать в Украину.

Подготовку бойцов, как утверждает агентство, организовывали на китайских военных объектах в Пекине и городе Нанкине.

Позже представитель МИД КНР в ответ на запрос "Укринформа" назвал это "попыткой переложить вину", а сами обвинения опроверг.

Китай публично подчеркивает свой нейтралитет в отношении войны России против Украины и называет эту войну "кризисом".

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