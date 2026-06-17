Рютте о подготовке военных РФ в Китае: Мы не наивны, следим за всем
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал информацию о военной помощи, оказываемой Китаем России, в частности о подготовке солдат.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
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"Мы, конечно, знаем об обходе санкций, товарах двойного назначения и т. д. Мы не наивны, мы следим абсолютно за всем. Больше пока я вам сказать не могу - или, по крайней мере, на этой открытой пресс-конференции. Но вы можете быть уверены, что мы отслеживаем каждое (действие Китая. - Ред.)", - отметил глава НАТО.
Сотрудничество Китая и РФ
- 19 мая Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что вооруженные силы Китая тайно обучили на своей территории около 200 российских военнослужащих в конце 2025 года, некоторые из которых впоследствии вернулись воевать в Украину.
- Подготовку бойцов, как утверждает агентство, организовывали на китайских военных объектах в Пекине и городе Нанкине.
- Позже представитель МИД КНР в ответ на запрос "Укринформа" назвал это "попыткой переложить вину", а сами обвинения опроверг.
Китай публично подчеркивает свой нейтралитет в отношении войны России против Украины и называет эту войну "кризисом".
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Валентин Коваль #620706
показать весь комментарий17.06.2026 13:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Михайло Иляш
показать весь комментарий17.06.2026 14:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Хацуціга
показать весь комментарий17.06.2026 14:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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