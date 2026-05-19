Китай тайно обучал военных РФ для войны против Украины, - Reuters

Китай помогает России: как Пекин обучал военных РФ

В конце 2025 года вооруженные силы Китая тайно подготовили около 200 российских военнослужащих. Часть из них впоследствии вернулась для участия в боевых действиях против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают три европейских разведывательных агентства и документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

Подробности

Издание напомнило, что Пекин неоднократно заявлял о своем нейтралитете в войне и позиционирует себя как мирный посредник.

Секретные учения в основном были посвящены использованию беспилотников, говорилось в российско-китайском соглашении, подписанном 2 июля 2025 года.

Издание ознакомилось с соглашением, в котором также говорилось о том, что около 200 российских военнослужащих пройдут подготовку на военных объектах, в частности в Пекине и восточном городе Нанкине.

По данным источников Reuters, примерно такое количество военных впоследствии прошло подготовку в Китае.

В соглашении также отмечалось, что сотни китайских военнослужащих будут проходить обучение на военных объектах в России.

Один из представителей разведки заявил, что Китай, готовя военных РФ на оперативно-тактическом уровне, которые затем участвуют в войне против Украины, гораздо более непосредственно вовлечен в войну, чем считалось ранее.

Реакция Китая

"В отношении кризиса в Украине Китай последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции и прилагает усилия для содействия мирным переговорам. Эта позиция является последовательной и четкой, о чем свидетельствует международное сообщество. Стороны конфликта не должны намеренно разжигать противостояние или перекладывать вину друг на друга", - отметили в МИД КНР.

Соглашение

Журналисты изучили соглашение об обучении. Россияне проходили подготовку по следующим направлениям: беспилотные летательные аппараты, радиоэлектронная борьба, военная авиация и бронетанковая пехота.

В то же время соглашением было запрещено любое освещение этих визитов в СМИ обеих стран.

Две разведывательные службы сообщили, что визиты китайских военных в Россию с целью обучения происходят как минимум с 2024 года. В то же время обучение российских военных в Китае - это новое явление.

Reuters пишет, что российские военные, прошедшие обучение в Китае, были высокопоставленными военными инструкторами, способными передавать знания по цепочке командования.

Так, одна разведывательная служба подтвердила личности нескольких военных РФ, прошедших подготовку в Китае и впоследствии принимавших участие в боевых операциях с применением БПЛА в оккупированном Крыму и на ВОТ Запорожской области.

Звания этих военных варьировались от младшего сержанта до подполковника.

Ну якщо ви знаєте, що китайці десь там на військових об'єктах,спробуйте цілеспрямовано бити саме по цих об'єктах. Хай на китайщину поїдуть мішки.
19.05.2026 16:02 Ответить
мільон-другий мішків там навіть не помітять...
19.05.2026 16:08 Ответить
Так там же не рядові мурахи. Це фахівці, їх у Китаї цінують.
19.05.2026 16:09 Ответить
Скрєпи ще по компартії.
19.05.2026 16:13 Ответить
І хто створив цей Китай як не американці ,нагадаю до 90-х років минулого століття це була відстала переважно аграрна держава ,але жлобство американців створили цього комуністичного монстра,все було розраховано дешева робоча сила і великий ринок збуту ,ось тепер маєте ,ну за трампа я взагалі не говорю це біда ходяча.
19.05.2026 16:14 Ответить
Казала і повторю мабуть ще не раз. У всьому винен отой довбаний Кіссінджер. Вирішив показати китайським комуністам переваги ринкової економіки. Козел...
19.05.2026 16:37 Ответить
19.05.2026 16:18 Ответить
200 тушок то ж ні про що. декілька днів штурмів в якомусь одному селі.
19.05.2026 16:55 Ответить
Ну що, історія таки знову ходить по колу, і від цих паралелей реально стає моторошно.Згадайте як у 1930-х роках Радянський Союз таємно навчав німецьких танкістів і льотчиків на своїй території, сподіваючись, що Гітлер виснажить Захід у великій війні, а потім СРСР просто вдарить йому в спину і забере собі всю Європу. Тоді цей план провалився, бо Гітлер розкусив гру і напав першим. А тепер погляньте на Китай і росію. Сьогодні ми бачимо дуже схожу картину, хоча й з поправкою на цифрову епоху та гібридні методи. Китай офіційно заявляє про свій так званий ,,нейтралітет'', але, тишком-нишком допомагає росії воювати проти України, постачаючи мікросхеми, оптику та верстати для зброї, товари подвійного призначення ,супутникові знімки, та проводить спільні військові навчання.... але за цим усим стоїть не менш цинічний розрахунок. Пекіну вигідно, щоб ця війна тривала якомога довше, адже вона максимально виснажує ресурси НАТО і водночас повністю знекровлює саму росію. У цій грі москва виступає для Китаю звичайним ,,криголамом'' який руйнує світовий порядок і відволікає увагу США, поки Пекін вчиться на чужих помилках і готується до власного кидка на Тайвань. При цьому Китаю навіть не доведеться воювати з росією чи готувати справжній військовий удар у спину. Ослаблена, ізольована від світу та збанкрутіла росія вже сама добровільно падає в руки Китаю, перетворюючись на його слухняного васала. Пекін просто забере за безцінь російську нафту, газ, ліс та землі Сибіру, а в потрібний момент легко використає москву як розмінну монету для вигідної угоди із Заходом. Якщо Сталін свого часу прорахувався, то Сі Цзіньпін грає набагато тонше, а путін сам загнав свою країну в пастку, з якої немає іншого виходу, окрім як стати економічною колонією Китаю.......
19.05.2026 17:11 Ответить
 
 