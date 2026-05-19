Китай тайно обучал военных РФ для войны против Украины, - Reuters
В конце 2025 года вооруженные силы Китая тайно подготовили около 200 российских военнослужащих. Часть из них впоследствии вернулась для участия в боевых действиях против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают три европейских разведывательных агентства и документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters.
Подробности
Издание напомнило, что Пекин неоднократно заявлял о своем нейтралитете в войне и позиционирует себя как мирный посредник.
Секретные учения в основном были посвящены использованию беспилотников, говорилось в российско-китайском соглашении, подписанном 2 июля 2025 года.
Издание ознакомилось с соглашением, в котором также говорилось о том, что около 200 российских военнослужащих пройдут подготовку на военных объектах, в частности в Пекине и восточном городе Нанкине.
По данным источников Reuters, примерно такое количество военных впоследствии прошло подготовку в Китае.
В соглашении также отмечалось, что сотни китайских военнослужащих будут проходить обучение на военных объектах в России.
Один из представителей разведки заявил, что Китай, готовя военных РФ на оперативно-тактическом уровне, которые затем участвуют в войне против Украины, гораздо более непосредственно вовлечен в войну, чем считалось ранее.
Реакция Китая
"В отношении кризиса в Украине Китай последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции и прилагает усилия для содействия мирным переговорам. Эта позиция является последовательной и четкой, о чем свидетельствует международное сообщество. Стороны конфликта не должны намеренно разжигать противостояние или перекладывать вину друг на друга", - отметили в МИД КНР.
Соглашение
Журналисты изучили соглашение об обучении. Россияне проходили подготовку по следующим направлениям: беспилотные летательные аппараты, радиоэлектронная борьба, военная авиация и бронетанковая пехота.
В то же время соглашением было запрещено любое освещение этих визитов в СМИ обеих стран.
Две разведывательные службы сообщили, что визиты китайских военных в Россию с целью обучения происходят как минимум с 2024 года. В то же время обучение российских военных в Китае - это новое явление.
Reuters пишет, что российские военные, прошедшие обучение в Китае, были высокопоставленными военными инструкторами, способными передавать знания по цепочке командования.
Так, одна разведывательная служба подтвердила личности нескольких военных РФ, прошедших подготовку в Китае и впоследствии принимавших участие в боевых операциях с применением БПЛА в оккупированном Крыму и на ВОТ Запорожской области.
Звания этих военных варьировались от младшего сержанта до подполковника.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль