Китай тайно обучал военных РФ для войны против Украины, - Reuters

В конце 2025 года вооруженные силы Китая тайно подготовили около 200 российских военнослужащих. Часть из них впоследствии вернулась для участия в боевых действиях против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают три европейских разведывательных агентства и документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

Издание напомнило, что Пекин неоднократно заявлял о своем нейтралитете в войне и позиционирует себя как мирный посредник.

Секретные учения в основном были посвящены использованию беспилотников, говорилось в российско-китайском соглашении, подписанном 2 июля 2025 года.

Издание ознакомилось с соглашением, в котором также говорилось о том, что около 200 российских военнослужащих пройдут подготовку на военных объектах, в частности в Пекине и восточном городе Нанкине.

По данным источников Reuters, примерно такое количество военных впоследствии прошло подготовку в Китае.

В соглашении также отмечалось, что сотни китайских военнослужащих будут проходить обучение на военных объектах в России.

Один из представителей разведки заявил, что Китай, готовя военных РФ на оперативно-тактическом уровне, которые затем участвуют в войне против Украины, гораздо более непосредственно вовлечен в войну, чем считалось ранее.

Реакция Китая

"В отношении кризиса в Украине Китай последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции и прилагает усилия для содействия мирным переговорам. Эта позиция является последовательной и четкой, о чем свидетельствует международное сообщество. Стороны конфликта не должны намеренно разжигать противостояние или перекладывать вину друг на друга", - отметили в МИД КНР.

Соглашение

Журналисты изучили соглашение об обучении. Россияне проходили подготовку по следующим направлениям: беспилотные летательные аппараты, радиоэлектронная борьба, военная авиация и бронетанковая пехота.

В то же время соглашением было запрещено любое освещение этих визитов в СМИ обеих стран.

Две разведывательные службы сообщили, что визиты китайских военных в Россию с целью обучения происходят как минимум с 2024 года. В то же время обучение российских военных в Китае - это новое явление.

Reuters пишет, что российские военные, прошедшие обучение в Китае, были высокопоставленными военными инструкторами, способными передавать знания по цепочке командования.

Так, одна разведывательная служба подтвердила личности нескольких военных РФ, прошедших подготовку в Китае и впоследствии принимавших участие в боевых операциях с применением БПЛА в оккупированном Крыму и на ВОТ Запорожской области.

Звания этих военных варьировались от младшего сержанта до подполковника.

