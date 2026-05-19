Китай таємно навчав військових РФ для війни проти України, - Reuters

Наприкінці 2025 року збройні сили Китаю таємно підготували близько 200 російських військових. Частина з них згодом повернулся для участь у бойових діях проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють три європейські розвідувальні агентства та документи, з якими ознайомилося агентство Reuters.

Подробиці

Видання нагадало, що Пекін неодноразово заявляв про свій нейтралітет у війна та позиціонує себе як мирний посередник.

Таємні навчання переважно були присвячені використанню безпілотників, йшлося у російсько-китайській угоді, підписаній 2 липня 2025 року.

Видання ознайомилося з угодою, в якій також йшлося про те, що близько 200 російських військовослужбовців пройдуть підготовку на військових об'єктах, зокрема в Пекіні та східному місті Нанкін.

За даними джерел Reuters, приблизно така кількість військових згодом пройшла підготовку в Китаї.

В угоді також зазначалося, що сотні китайських військовослужбовців проходитимуть навчання на військових об'єктах у Росії.

Один із представників розвідки заявив, що Китай, готуючи військових РФ на оперативно-тактичному рівні, які потім беруть участь у війні проти України, набагато більш безпосередньо залучений до війни, ніж вважалося раніше.

Реакція Китаю

"Щодо кризи в Україні Китай послідовно дотримується об'єктивної та неупередженої позиції й докладає зусиль для сприяння мирним переговорам. Ця позиція є послідовною та чіткою, про що свідчить міжнародна спільнота. Сторони конфлікту не повинні навмисно розпалювати протистояння чи перекладати провину одна на одну", - зазначили в МЗС КНР.

Угода

Журналісти вивчили угоду про навчання. Росіяни проходили підготовку за такими напрямка: безпілотні літальні апарати, радіоелектронна боротьба, військова авіація та бронетанкова піхота.

Водночас угодою було заборонено будь-яке висвітлення цих візитів у ЗМІ обох країн.

Дві розвідувальні служби повідомили, що візити китайських військових до Росії з метою навчання відбуваються щонайменше з 2024 року. Водночас навчання російських військових у Китаї - це нове явище.

Reuters пише, що російські військові, які пройшли навчання у Китаї, були високопоставленими військовими інструкторами, здатними передавати знання по ланцюжку командування.

Так, одна розвідувальна служба підтвердила особистість кількох військових РФ, які пройшли підготовку в Китаї та згодом брали участю у бойових операціях із застосуванням БпЛА в окупованому Криму та на ТОТ Запорізької області.

Звання цих військових варіювалися від молодшого сержанта до підполковника.

