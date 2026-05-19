Китай таємно навчав військових РФ для війни проти України, - Reuters

Китай допомагає Росії: як Пекін навчав військових РФ

Наприкінці 2025 року збройні сили Китаю таємно підготували близько 200 російських військових. Частина з них згодом повернулся для участь у бойових діях проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють три європейські розвідувальні агентства та документи, з якими ознайомилося агентство Reuters.

Подробиці

Видання нагадало, що Пекін неодноразово заявляв про свій нейтралітет у війна та позиціонує себе як мирний посередник.

Таємні навчання переважно були присвячені використанню безпілотників, йшлося у російсько-китайській угоді, підписаній 2 липня 2025 року.

Видання ознайомилося з угодою, в якій також йшлося про те, що близько 200 російських військовослужбовців пройдуть підготовку на військових об'єктах, зокрема в Пекіні та східному місті Нанкін.

За даними джерел Reuters, приблизно така кількість військових згодом пройшла підготовку в Китаї.

В угоді також зазначалося, що сотні китайських військовослужбовців проходитимуть навчання на військових об'єктах у Росії.

Один із представників розвідки заявив, що Китай, готуючи військових РФ на оперативно-тактичному рівні, які потім беруть участь у війні проти України, набагато більш безпосередньо залучений до війни, ніж вважалося раніше.

Реакція Китаю

"Щодо кризи в Україні Китай послідовно дотримується об'єктивної та неупередженої позиції й докладає зусиль для сприяння мирним переговорам. Ця позиція є послідовною та чіткою, про що свідчить міжнародна спільнота. Сторони конфлікту не повинні навмисно розпалювати протистояння чи перекладати провину одна на одну", - зазначили в МЗС КНР.

Угода

Журналісти вивчили угоду про навчання. Росіяни проходили підготовку за такими напрямка: безпілотні літальні апарати, радіоелектронна боротьба, військова авіація та бронетанкова піхота.

Водночас угодою було заборонено будь-яке висвітлення цих візитів у ЗМІ обох країн.

Дві розвідувальні служби повідомили, що візити китайських військових до Росії з метою навчання відбуваються щонайменше з 2024 року. Водночас навчання російських військових у Китаї - це нове явище.

Reuters пише, що російські військові, які пройшли навчання у Китаї, були високопоставленими військовими інструкторами, здатними передавати знання по ланцюжку командування.

Так, одна розвідувальна служба підтвердила особистість кількох військових РФ, які пройшли підготовку в Китаї та згодом брали участю у бойових операціях із застосуванням БпЛА в окупованому Криму та на ТОТ Запорізької області.

Звання цих військових варіювалися від молодшого сержанта до підполковника.

Ну якщо ви знаєте, що китайці десь там на військових об'єктах,спробуйте цілеспрямовано бити саме по цих об'єктах. Хай на китайщину поїдуть мішки.
19.05.2026 16:02 Відповісти
мільон-другий мішків там навіть не помітять...
19.05.2026 16:08 Відповісти
Так там же не рядові мурахи. Це фахівці, їх у Китаї цінують.
19.05.2026 16:09 Відповісти
Скрєпи ще по компартії.
19.05.2026 16:13 Відповісти
І хто створив цей Китай як не американці ,нагадаю до 90-х років минулого століття це була відстала переважно аграрна держава ,але жлобство американців створили цього комуністичного монстра,все було розраховано дешева робоча сила і великий ринок збуту ,ось тепер маєте ,ну за трампа я взагалі не говорю це біда ходяча.
19.05.2026 16:14 Відповісти
Казала і повторю мабуть ще не раз. У всьому винен отой довбаний Кіссінджер. Вирішив показати китайським комуністам переваги ринкової економіки. Козел...
19.05.2026 16:37 Відповісти
19.05.2026 16:18 Відповісти
200 тушок то ж ні про що. декілька днів штурмів в якомусь одному селі.
19.05.2026 16:55 Відповісти
 
 