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Новости Сотрудничество Китая и РФ Отношения РФ и Китая
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У ЕС есть доказательства, что Китай тренировал сотни российских солдат для войны против Украины

путин,си,цзиньпин

В Европейском Союзе есть подтверждения того, что Китай на своей территории обучал сотни российских солдат для войны против Украины. Пекин ранее это отрицал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" рассказал высокопоставленный чиновник Европейского Союза.

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Подтверждение от ЕС

Как отмечается, европейские службы обнаружили, что тренировки проходили на нескольких базах в Китае.

"Речь идет о сотнях человек, но это противоречит тому, что нам до сих пор сообщали китайские стороны. Это конкретная подготовка солдат, некоторые из которых впоследствии оказались на войне или на передовой", — говорится в сообщении европейского чиновника.

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Вопрос участия Китая в поддержке России будут обсуждать министры иностранных дел ЕС в понедельник, 15 июня, на встрече в Люксембурге.

"Будут обсуждаться отношения между ЕС и Китаем, где, очевидно, министры иностранных дел сосредоточатся больше на вопросах внешней и оборонной политики, а также на проблемах зависимости оборонной промышленности от Китая или цепочек поставок нашей оборонной промышленности", - добавили в ЕС.

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Сотрудничество Китая и РФ

  • 19 мая Reuters со ссылкой на собственные источники сообщал, что вооруженные силы Китая тайно обучили на своей территории около 200 российских военнослужащих в конце 2025 года, некоторые из которых впоследствии вернулись воевать в Украине.
  • Подготовку бойцов, как утверждает агентство, организовывали на китайских военных объектах в Пекине и городе Нанкине.
  • Позже представитель МИД КНР на запрос "Укринформа" назвал это "попыткой переложить вину", а сами обвинения опроверг.

Китай публично подчеркивает свой нейтралитет в отношении войны России против Украины и называет эту войну "кризисом".

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Автор: 

армия РФ (23049) Китай (3386) Евросоюз (18204) война в Украине (8447)
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Топ комментарии
+4
ес та сша самі зростили двох монстрів кинувшись за великими заробітками і дешевою рабсилою,тепер отримають по заслугах ...
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12.06.2026 19:04 Ответить
+2
Привід побалакати - тай все
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12.06.2026 18:56 Ответить
+1
а докази того, хто всі технології надав їм, включно з електронними, у них теж є, і .....????🤓👀
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12.06.2026 19:00 Ответить
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Привід побалакати - тай все
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12.06.2026 18:56 Ответить
а докази того, хто всі технології надав їм, включно з електронними, у них теж є, і .....????🤓👀
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12.06.2026 19:00 Ответить
Це може бути кацапське іпсо з метою залякування європейців, бо щось дуже херово китайці цих кацапів натренували, на наше щастя
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12.06.2026 19:04 Ответить
ес та сша самі зростили двох монстрів кинувшись за великими заробітками і дешевою рабсилою,тепер отримають по заслугах ...
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12.06.2026 19:04 Ответить
Так і є, я їм то говорив, але мені казали що підприємці вільні працювати де хочуть.
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12.06.2026 19:14 Ответить
Два з ларця одинакових з лиця
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12.06.2026 19:09 Ответить
Цікаво, чОму китайці, які навіть не знають, що таке ******* війна, можуть навчити?
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12.06.2026 19:10 Ответить
Після тренувань у ченців Шаоліня воїн може збивати дрони голими руками. Правда тільки один раз.
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12.06.2026 19:14 Ответить
Взнають коли на Тайань нападуть. Тайвань як Іран роками готується до війни.
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12.06.2026 19:17 Ответить
я не знаю яка розвідка у світі , але політичний світ , має природню тормознутість в аналітиці , або навмисну ,або дійсно розвідка ЄС годується московськокитайським договорняком ,і їм за це платить китай...ми в Україні ще з 14р знали шо китай хоче війни і буде допомагати москві в цьому ,бо їм треба повернути свої землі юридично ,за це вони допомагають в геополітиці кремлю ,окупувати не тількі Україну ,а і ЄС ...типу дурнуваті США грають як посередник ,бо ці під* філи вже давно розміркували на трьох свою гегемонію ,до речі ,маск там теж в долі ,типу рейх маска зверху ,але тримається тихенько ...
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12.06.2026 19:17 Ответить
Щоб Китай да допомагав раше??? Наклеп!! У Китаї нічого окрім рису немає!!....У тому числі сорому та совісті...Кацап та китаєць брати на вік...як співали при сталіні....
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12.06.2026 19:17 Ответить
"С песней шагает простой человек. Сталин и Мао слушают нас"
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12.06.2026 19:26 Ответить
Цікаво, що за останніх 20 років Захід сам з власної ініцітиви створив того монстра КНР, а тапер не знає що з ним робити, бо потрапили у повну економічну залежність від нього.
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12.06.2026 19:24 Ответить
Ну і.... та "накладіть санкції" і всіх то ділов. А єс не хоче розповісти про торгівлю з кацапами?
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12.06.2026 19:40 Ответить
 
 