У ЕС есть доказательства, что Китай тренировал сотни российских солдат для войны против Украины

В Европейском Союзе есть подтверждения того, что Китай на своей территории обучал сотни российских солдат для войны против Украины. Пекин ранее это отрицал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" рассказал высокопоставленный чиновник Европейского Союза.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подтверждение от ЕС

Как отмечается, европейские службы обнаружили, что тренировки проходили на нескольких базах в Китае.

"Речь идет о сотнях человек, но это противоречит тому, что нам до сих пор сообщали китайские стороны. Это конкретная подготовка солдат, некоторые из которых впоследствии оказались на войне или на передовой", — говорится в сообщении европейского чиновника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай мог готовить для РФ элитное подразделение "Рубикон", — Welt

Вопрос участия Китая в поддержке России будут обсуждать министры иностранных дел ЕС в понедельник, 15 июня, на встрече в Люксембурге.

"Будут обсуждаться отношения между ЕС и Китаем, где, очевидно, министры иностранных дел сосредоточатся больше на вопросах внешней и оборонной политики, а также на проблемах зависимости оборонной промышленности от Китая или цепочек поставок нашей оборонной промышленности", - добавили в ЕС.

Читайте также: Китай в Совбезе ООН: надеемся на скорейшее возобновление переговоров о мире в Украине

Сотрудничество Китая и РФ

19 мая Reuters со ссылкой на собственные источники сообщал, что вооруженные силы Китая тайно обучили на своей территории около 200 российских военнослужащих в конце 2025 года, некоторые из которых впоследствии вернулись воевать в Украине.

Подготовку бойцов, как утверждает агентство, организовывали на китайских военных объектах в Пекине и городе Нанкине.

Позже представитель МИД КНР на запрос "Укринформа" назвал это "попыткой переложить вину", а сами обвинения опроверг.

Китай публично подчеркивает свой нейтралитет в отношении войны России против Украины и называет эту войну "кризисом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция призывает Китай повлиять на Россию в вопросе прекращения войны, - МИД