Китай в Совбезе ООН: надеемся на скорейшее возобновление переговоров о мире в Украине
Китай призвал как можно скорее возобновить переговоры о мире в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении заместителя постоянного представителя КНР при ООН Сун Лэя на заседании Совета Безопасности.
Война продолжается, а мир возможен только через переговоры
Сун Лэй заявил, что война затягивается и ситуация постоянно обостряется.
По его словам, ежедневно меняется ситуация на поле боя, происходят новые удары, растет количество жертв и разрушений.
"Военными средствами невозможно достичь мира", – подчеркнул дипломат.
Он добавил, что продолжение конфликта приводит лишь к новым потерям.
Позиция Китая и четыре ожидания
Представитель Китая отметил, что переговоры зашли в тупик, но стороны заявляют о возможности их возобновления, хотя и занимают разные позиции.
Он обозначил четыре подхода Китая к ситуации.
По словам дипломата, Китай надеется, что "соответствующие стороны будут ставить свои народы на первое место и продолжат проявлять максимальную сдержанность, воздерживаясь от любых действий, которые могут обострить напряженность и привести к эскалации конфликта, а также предотвращать выход ситуации из-под контроля".
"Во-вторых, мы надеемся, что все соответствующие стороны будут продолжать демонстрировать терпение, добрую волю и гибкость, как можно скорее возобновят мирные переговоры и решат обоснованные проблемы безопасности друг друга с целью достижения всеобъемлющего, долгосрочного и обязательного мирного соглашения", - отметил он.
В-третьих, как подчеркнул Сун Лэй, Пекин надеется, что страны региона и международное сообщество "в целом усилят голос разума, призывающий к прекращению военных действий и переговорам о мире, и приложат больше дипломатических усилий для укрепления доверия и посредничества в урегулировании, вместо того, чтобы раздувать пламя или подливать масла в огонь".
Четвертым пунктом представитель Китая назвал надежду, что все соответствующие стороны, в полном соответствии с принципами Устава ООН, "обязуются устранить коренные причины кризиса, чтобы сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности для региона".
Также дипломат добавил, что "позиция Китая по украинскому вопросу все это время была объективной и беспристрастной". По его словам, Китай активно занимался "челночной дипломатией, чтобы работать над миром и содействовать переговорам".
"Мы будем продолжать наши усилия вместе с международным сообществом, чтобы внести положительный вклад в политическое урегулирование кризиса", – добавил Сун Лэй.
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Иерусалимского патриарха Феофила III как потенциального нейтрального посредника в будущих мирных переговорах между Украиной и Россией.
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А всі ці заклики - димова завіса.
Ми за мир, але обладнання для виробництва ракет роісє продамо.
Трактор в полі дир-дир-дир !
Ми за мир, за мир, за мир !
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Офіційно Пекін декларує нейтралітет, проте західні розвідки та аналітики одностайно оцінюють дії КНР як спробу підірвати вплив Заходу (передусім США) руками Москви.
Китайські чіпи є основою для російських крилатих ракет та керованих дронів.
Близько 90% імпорту високоточних комп'ютеризованих верстатів у РФ забезпечує Китай, що дозволяє працювати російським оборонним заводам.
КНР є головним постачальником літій-іонних акумуляторів, спеціальних кабелів, двигунів та камер для російських дронів (зокрема, оптоволоконних безпілотників).
Фіксується регулярне постачання целюлози та пороху для виробництва снарядів.
КНР масово закуповує російську нафту, газ та вугілля (імпорт нафти у 2026 році зріс ще на 35%).
Через мережу фірм-прокладок у Гонконгу та країнах Азії (наприклад, Таїланд) КНР забезпечує «сірий» імпорт підсанкційних чіпів.
Китайського балабольства. Здається, скоро вони встановлять рекорд по кількості пустих беззмістовних пропозицій воюючим сторонам. Якщо кількість "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%94_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F останніх китайських попереджень", кажуть, перевищила 900, але до тисячі не дотягнули; то цими балабольствами вони скоро ту тисячу розміняють.
По другой легенде, в станках были спрятанные колбы с вкуснейшей юстинианской чумой для неметчиков в трусеках.
По третей легенде тупые китайчики разламали колбу и умерли, все претензии к "наследнику СССР" - ЗАО РФ
Китай на стороні агресора, союзник Кремля, адвокат агресора, тому у перекладі з лукавого сподівємося на якомога швидше відновлення переговорів щодо миру в Україні на умовах Кремля.
Відповідні сторони, у повній відповідності до принципів Статуту ООН, "зобов'яжуться вирішити корінні причини кризи, щоб сформувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру безпеки для регіону". "Корінні причини кризи - пряма "дефініція" Кремля, як і "українська криза"