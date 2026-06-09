Китай в Совбезе ООН: надеемся на скорейшее возобновление переговоров о мире в Украине

Китай призвал как можно скорее возобновить переговоры о мире в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении заместителя постоянного представителя КНР при ООН Сун Лэя на заседании Совета Безопасности.

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Война продолжается, а мир возможен только через переговоры

Сун Лэй заявил, что война затягивается и ситуация постоянно обостряется.

По его словам, ежедневно меняется ситуация на поле боя, происходят новые удары, растет количество жертв и разрушений.

"Военными средствами невозможно достичь мира", – подчеркнул дипломат.

Он добавил, что продолжение конфликта приводит лишь к новым потерям.

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Позиция Китая и четыре ожидания

Представитель Китая отметил, что переговоры зашли в тупик, но стороны заявляют о возможности их возобновления, хотя и занимают разные позиции.

Он обозначил четыре подхода Китая к ситуации.

По словам дипломата, Китай надеется, что "соответствующие стороны будут ставить свои народы на первое место и продолжат проявлять максимальную сдержанность, воздерживаясь от любых действий, которые могут обострить напряженность и привести к эскалации конфликта, а также предотвращать выход ситуации из-под контроля".

"Во-вторых, мы надеемся, что все соответствующие стороны будут продолжать демонстрировать терпение, добрую волю и гибкость, как можно скорее возобновят мирные переговоры и решат обоснованные проблемы безопасности друг друга с целью достижения всеобъемлющего, долгосрочного и обязательного мирного соглашения", - отметил он.

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В-третьих, как подчеркнул Сун Лэй, Пекин надеется, что страны региона и международное сообщество "в целом усилят голос разума, призывающий к прекращению военных действий и переговорам о мире, и приложат больше дипломатических усилий для укрепления доверия и посредничества в урегулировании, вместо того, чтобы раздувать пламя или подливать масла в огонь".

Четвертым пунктом представитель Китая назвал надежду, что все соответствующие стороны, в полном соответствии с принципами Устава ООН, "обязуются устранить коренные причины кризиса, чтобы сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности для региона".

Также дипломат добавил, что "позиция Китая по украинскому вопросу все это время была объективной и беспристрастной". По его словам, Китай активно занимался "челночной дипломатией, чтобы работать над миром и содействовать переговорам".

"Мы будем продолжать наши усилия вместе с международным сообществом, чтобы внести положительный вклад в политическое урегулирование кризиса", – добавил Сун Лэй.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Иерусалимского патриарха Феофила III как потенциального нейтрального посредника в будущих мирных переговорах между Украиной и Россией.

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