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Новости Заседание Совбеза ООН
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Китай в Совбезе ООН: надеемся на скорейшее возобновление переговоров о мире в Украине

Выступление представителя Китая в ООН

Китай призвал как можно скорее возобновить переговоры о мире в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении заместителя постоянного представителя КНР при ООН Сун Лэя на заседании Совета Безопасности.

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Война продолжается, а мир возможен только через переговоры

Сун Лэй заявил, что война затягивается и ситуация постоянно обостряется.

По его словам, ежедневно меняется ситуация на поле боя, происходят новые удары, растет количество жертв и разрушений.

"Военными средствами невозможно достичь мира", – подчеркнул дипломат.

Он добавил, что продолжение конфликта приводит лишь к новым потерям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заместитель генсека ООН призвала вернуться к дипломатии: еще не поздно возобновить переговоры

Позиция Китая и четыре ожидания

Представитель Китая отметил, что переговоры зашли в тупик, но стороны заявляют о возможности их возобновления, хотя и занимают разные позиции.

Он обозначил четыре подхода Китая к ситуации.

По словам дипломата, Китай надеется, что "соответствующие стороны будут ставить свои народы на первое место и продолжат проявлять максимальную сдержанность, воздерживаясь от любых действий, которые могут обострить напряженность и привести к эскалации конфликта, а также предотвращать выход ситуации из-под контроля".

"Во-вторых, мы надеемся, что все соответствующие стороны будут продолжать демонстрировать терпение, добрую волю и гибкость, как можно скорее возобновят мирные переговоры и решат обоснованные проблемы безопасности друг друга с целью достижения всеобъемлющего, долгосрочного и обязательного мирного соглашения", - отметил он.

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В-третьих, как подчеркнул Сун Лэй, Пекин надеется, что страны региона и международное сообщество "в целом усилят голос разума, призывающий к прекращению военных действий и переговорам о мире, и приложат больше дипломатических усилий для укрепления доверия и посредничества в урегулировании, вместо того, чтобы раздувать пламя или подливать масла в огонь".

Четвертым пунктом представитель Китая назвал надежду, что все соответствующие стороны, в полном соответствии с принципами Устава ООН, "обязуются устранить коренные причины кризиса, чтобы сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности для региона".

Также дипломат добавил, что "позиция Китая по украинскому вопросу все это время была объективной и беспристрастной". По его словам, Китай активно занимался "челночной дипломатией, чтобы работать над миром и содействовать переговорам".

"Мы будем продолжать наши усилия вместе с международным сообществом, чтобы внести положительный вклад в политическое урегулирование кризиса", – добавил Сун Лэй.

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Автор: 

Китай (3385) ООН (4264) переговоры (5824) Совбез ООН (1162) война в Украине (8433)
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Топ комментарии
+15
Якби Китай дійсно хотів, то просто відізвав би свою шавку росію назад у будку.

А всі ці заклики - димова завіса.
Ми за мир, але обладнання для виробництва ракет роісє продамо.
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09.06.2026 01:52 Ответить
+9
коммі_китаєць в радбезі ООН ще не відкрив рота -- вже збрехав.
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09.06.2026 01:54 Ответить
+6
Китай надає Російській Федерації масштабну економічну та технологічну підтримку, що робить його ключовим фасилітатором російської війни проти України.
Офіційно Пекін декларує нейтралітет, проте західні розвідки та аналітики одностайно оцінюють дії КНР як спробу підірвати вплив Заходу (передусім США) руками Москви.
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09.06.2026 02:00 Ответить
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Якби Китай дійсно хотів, то просто відізвав би свою шавку росію назад у будку.

А всі ці заклики - димова завіса.
Ми за мир, але обладнання для виробництва ракет роісє продамо.
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09.06.2026 01:52 Ответить
коммі_китаєць в радбезі ООН ще не відкрив рота -- вже збрехав.
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09.06.2026 01:54 Ответить
китайці дуже шанують українську соціалістичну поезію:

Трактор в полі дир-дир-дир !
Ми за мир, за мир, за мир !

.
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09.06.2026 04:14 Ответить
Китай надає Російській Федерації масштабну економічну та технологічну підтримку, що робить його ключовим фасилітатором російської війни проти України.
Офіційно Пекін декларує нейтралітет, проте західні розвідки та аналітики одностайно оцінюють дії КНР як спробу підірвати вплив Заходу (передусім США) руками Москви.
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09.06.2026 02:00 Ответить
Китай формально уникає передачі готових збройних систем, проте масово постачає компоненти, без яких Росія не здатна виробляти ******* зброю.
Китайські чіпи є основою для російських крилатих ракет та керованих дронів.
Близько 90% імпорту високоточних комп'ютеризованих верстатів у РФ забезпечує Китай, що дозволяє працювати російським оборонним заводам.
КНР є головним постачальником літій-іонних акумуляторів, спеціальних кабелів, двигунів та камер для російських дронів (зокрема, оптоволоконних безпілотників).
Фіксується регулярне постачання целюлози та пороху для виробництва снарядів.
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09.06.2026 04:51 Ответить
Товарообіг зріс до рекордних $240-253 млрд на рік. Китай замістив для РФ більшість західних ринків.
КНР масово закуповує російську нафту, газ та вугілля (імпорт нафти у 2026 році зріс ще на 35%).
Через мережу фірм-прокладок у Гонконгу та країнах Азії (наприклад, Таїланд) КНР забезпечує «сірий» імпорт підсанкційних чіпів.
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09.06.2026 04:54 Ответить
Навіть керівництво НАТО відкрито зазначає: «Росія не змогла б продовжувати агресію без тривалої підтримки з боку Китаю».
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09.06.2026 04:56 Ответить
Черговий приклад балабольства.
Китайського балабольства. Здається, скоро вони встановлять рекорд по кількості пустих беззмістовних пропозицій воюючим сторонам. Якщо кількість "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%94_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F останніх китайських попереджень", кажуть, перевищила 900, але до тисячі не дотягнули; то цими балабольствами вони скоро ту тисячу розміняють.
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09.06.2026 02:02 Ответить
Сі може хоч завтра наказати ***** припинити війну. Натомість розповідаються тухлі казки. Мерзотні косоокі лицеміри. Тьфу,*****.
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09.06.2026 02:51 Ответить
знов брешуть.
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09.06.2026 03:42 Ответить
Покайтєсь грешнєкi!!!
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09.06.2026 04:53 Ответить
Китай теж добре знає, що у Путіна Мирний договір лише по одному сценарію, по Чеченському.
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09.06.2026 05:22 Ответить
По легенде, Сталин ******* заводы у УССР и продал их Китаю, так как чурка понимала что ему уже ***** и надо где-то жопу свою спрятать.
По другой легенде, в станках были спрятанные колбы с вкуснейшей юстинианской чумой для неметчиков в трусеках.
По третей легенде тупые китайчики разламали колбу и умерли, все претензии к "наследнику СССР" - ЗАО РФ
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09.06.2026 05:45 Ответить
Кінчай курити. Краще бухай.
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09.06.2026 07:00 Ответить
Хай курить, смішно же
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09.06.2026 09:54 Ответить
Ой неп*здіть!
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09.06.2026 06:16 Ответить
китайоські пдр...які оюдяні і ******* мир?? в 22 році в Китай х..уйло обіссане приїхало на Олімпіяду до краснодупих і на зустрічі з вождем усіх відгодованих отримав прохання ненападати на Україну поки іде Олімпіада.. Маючі вплив на Кремль не відмовило від нападу нв Україну, бо самі хочуть окупувати Тайвань, і була впевненність щоза кілька днів Київ впаде і всі скоро забудуть Україну...
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09.06.2026 06:40 Ответить
Цинічні вузькоокі тварі.
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09.06.2026 07:01 Ответить
Китай на Радбезі ООН: сподіваємося на якомога швидше відновлення переговорів щодо миру в Україні!?

Китай на стороні агресора, союзник Кремля, адвокат агресора, тому у перекладі з лукавого сподівємося на якомога швидше відновлення переговорів щодо миру в Україні на умовах Кремля.

 Відповідні сторони, у повній відповідності до принципів Статуту ООН, "зобов'яжуться вирішити корінні причини кризи, щоб сформувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру безпеки для регіону". "Корінні причини кризи - пряма "дефініція" Кремля, як і "українська криза"
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09.06.2026 07:10 Ответить
 
 