Китай на Радбезі ООН: сподіваємося на якомога швидше відновлення переговорів щодо миру в Україні
Китай закликав якнайшвидше відновити переговори щодо миру в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі заступника постпреда КНР при ООН Сун Лея на засіданні Ради Безпеки.
Війна триває, а мир можливий лише через переговори
Сун Лей заявив, що війна затягується і ситуація постійно загострюється.
За його словами, щодня змінюється ситуація на полі бою, відбуваються нові удари, зростає кількість жертв і руйнувань.
"Військовими засобами неможливо досягти миру", – наголосив дипломат.
Він додав, що продовження конфлікту призводить лише до нових втрат.
Позиція Китаю і чотири очікування
Представник Китаю зазначив, що переговори зайшли у глухий кут, але сторони заявляють про можливість їх відновлення, хоча мають різні позиції.
Він окреслив чотири підходи Китаю до ситуації.
За словами дипломата, Китай сподівається, що "відповідні сторони ставитимуть свої народи на перше місце та продовжуватимуть виявляти максимальну стриманість, утримуючись від будь-яких дій, які можуть загострити напруженість та ескалувати конфлікт, а також запобігати виходу ситуації з-під контролю".
"По-друге, ми сподіваємося, що всі відповідні сторони продовжуватимуть демонструвати терпіння, добру волю та гнучкість, якомога швидше відновлять мирні переговори та вирішать обґрунтовані проблеми безпеки одна одної з метою досягнення всеохоплюючої, довгострокової та обов'язкової мирної угоди", – зазначив він.
По-третє, як наголосив Сун Лей, Пекін сподівається, що країни регіону та міжнародна спільнота "загалом посилять голос розуму, який закликає до припинення воєнних дій та переговорів про мир, і докладуть більших дипломатичних зусиль для зміцнення довіри та посередництва у врегулюванні, замість того, щоб роздмухувати полум'я чи підливати масла у вогонь".
Четвертим пунктом представник Китаю назвав сподівання, що всі відповідні сторони, у повній відповідності до принципів Статуту ООН, "зобов'яжуться вирішити корінні причини кризи, щоб сформувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру безпеки для регіону".
Також дипломат додав, що "позиція Китаю щодо українського питання весь цей час була об'єктивною та неупередженою". За його словами, Китай активно займався "човниковою дипломатією, щоб працювати над миром та сприяти переговорам".
"Ми продовжуватимемо наші зусилля разом з міжнародною спільнотою, щоб позитивно внести свій вклад у політичне врегулювання кризи", – додав Сун Лей.
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає Єрусалимського патріарха Феофіла III як потенційного нейтрального посередника у майбутніх мирних переговорах між Україною та Росією.
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А всі ці заклики - димова завіса.
Ми за мир, але обладнання для виробництва ракет роісє продамо.
Офіційно Пекін декларує нейтралітет, проте західні розвідки та аналітики одностайно оцінюють дії КНР як спробу підірвати вплив Заходу (передусім США) руками Москви.
Китайського балабольства. Здається, скоро вони встановлять рекорд по кількості пустих беззмістовних пропозицій воюючим сторонам. Якщо кількість "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%94_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F останніх китайських попереджень", кажуть, перевищила 900, але до тисячі не дотягнули; то цими балабольствами вони скоро ту тисячу розміняють.