УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12421 відвідувач онлайн
Новини Засідання Радбезу ООН
263 6

Китай на Радбезі ООН: сподіваємося на якомога швидше відновлення переговорів щодо миру в Україні

Виступ представника Китаю в ООН

Китай закликав якнайшвидше відновити переговори щодо миру в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі заступника постпреда КНР при ООН Сун Лея на засіданні Ради Безпеки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Війна триває, а мир можливий лише через переговори

Сун Лей заявив, що війна затягується і ситуація постійно загострюється.

За його словами, щодня змінюється ситуація на полі бою, відбуваються нові удари, зростає кількість жертв і руйнувань.

"Військовими засобами неможливо досягти миру", – наголосив дипломат.

Він додав, що продовження конфлікту призводить лише до нових втрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступниця генсека ООН закликала до повернення до дипломатії: ще не пізно відновити переговори

Позиція Китаю і чотири очікування

Представник Китаю зазначив, що переговори зайшли у глухий кут, але сторони заявляють про можливість їх відновлення, хоча мають різні позиції.

Він окреслив чотири підходи Китаю до ситуації.

За словами дипломата, Китай сподівається, що "відповідні сторони ставитимуть свої народи на перше місце та продовжуватимуть виявляти максимальну стриманість, утримуючись від будь-яких дій, які можуть загострити напруженість та ескалувати конфлікт, а також запобігати виходу ситуації з-під контролю".

"По-друге, ми сподіваємося, що всі відповідні сторони продовжуватимуть демонструвати терпіння, добру волю та гнучкість, якомога швидше відновлять мирні переговори та вирішать обґрунтовані проблеми безпеки одна одної з метою досягнення всеохоплюючої, довгострокової та обов'язкової мирної угоди", – зазначив він.

Читайте: Загроза безпеці: Китайським інвесторам заборонили брати участь у первинному розміщенні акцій SpaceX

По-третє, як наголосив Сун Лей, Пекін сподівається, що країни регіону та міжнародна спільнота "загалом посилять голос розуму, який закликає до припинення воєнних дій та переговорів про мир, і докладуть більших дипломатичних зусиль для зміцнення довіри та посередництва у врегулюванні, замість того, щоб роздмухувати полум'я чи підливати масла у вогонь".

Четвертим пунктом представник Китаю назвав сподівання, що всі відповідні сторони, у повній відповідності до принципів Статуту ООН, "зобов'яжуться вирішити корінні причини кризи, щоб сформувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру безпеки для регіону".

Також дипломат додав, що "позиція Китаю щодо українського питання весь цей час була об'єктивною та неупередженою". За його словами, Китай активно займався "човниковою дипломатією, щоб працювати над миром та сприяти переговорам".

"Ми продовжуватимемо наші зусилля разом з міжнародною спільнотою, щоб позитивно внести свій вклад у політичне врегулювання кризи", – додав Сун Лей.

Також читайте: Скоординували подальші кроки: Зеленський провів нічну розмову з Макроном

Автор: 

Китай (5275) ООН (3505) перемовини (3813) Радбез ООН (916) війна в Україні (8494)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якби Китай дійсно хотів, то просто відізвав би свою шавку росію назад у будку.

А всі ці заклики - димова завіса.
Ми за мир, але обладнання для виробництва ракет роісє продамо.
показати весь коментар
09.06.2026 01:52 Відповісти
коммі_китаєць в радбезі ООН ще не відкрив рота -- вже збрехав.
показати весь коментар
09.06.2026 01:54 Відповісти
Китай надає Російській Федерації масштабну економічну та технологічну підтримку, що робить його ключовим фасилітатором російської війни проти України.
Офіційно Пекін декларує нейтралітет, проте західні розвідки та аналітики одностайно оцінюють дії КНР як спробу підірвати вплив Заходу (передусім США) руками Москви.
показати весь коментар
09.06.2026 02:00 Відповісти
Черговий приклад балабольства.
Китайського балабольства. Здається, скоро вони встановлять рекорд по кількості пустих беззмістовних пропозицій воюючим сторонам. Якщо кількість "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%94_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F останніх китайських попереджень", кажуть, перевищила 900, але до тисячі не дотягнули; то цими балабольствами вони скоро ту тисячу розміняють.
показати весь коментар
09.06.2026 02:02 Відповісти
Сі може хоч завтра наказати ***** припинити війну. Натомість розповідаються тухлі казки. Мерзотні косоокі лицеміри. Тьфу,*****.
показати весь коментар
09.06.2026 02:51 Відповісти
 
 