Заступниця генсека ООН закликала до повернення до дипломатії: ще не пізно відновити переговори

Заступниця генсека ООН Розмарі ДіКарло закликала зменшити напругу у війні Росії проти України та повернутися до переговорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її виступі на засіданні Ради Безпеки ООН.

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Потрібно зупинити загострення

Вона нагадала, що раніше генеральний секретар ООН попереджав про новий небезпечний етап війни.

За словами ДіКарло, зараз ситуація вже стала більш небезпечною, і є ризик подальшого загострення. Вона підкреслила, що сторони повинні повернутися до переговорів.

"Сторони повинні повернутися на шлях дипломатії. Ще не пізно відновити діалог та переговори в добрій волі", – сказала вона.

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Припинення вогню як крок до миру

ДіКарло зазначила, що безпека Європи залежить від спільних дипломатичних зусиль.

Вона також закликала до повного припинення вогню. За її словами, це допоможе врятувати життя, зменшити страждання і створити умови для переговорів.

Вона додала, що мир має відповідати міжнародному праву та принципам ООН.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський провів "дуже позитивну" розмову зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. "Вдячний за готовність працювати максимально активно вже цими тижнями, щоб дати поштовх дипломатії для завершення війни Росії проти України", - наголосив зокрема він.