Заместитель генсека ООН призвала к возвращению к дипломатии: еще не поздно возобновить переговоры
Заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло призвала снизить напряженность в войне России против Украины и вернуться к переговорам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее выступлении на заседании Совета Безопасности ООН.
Нужно остановить обострение
Она напомнила, что ранее генеральный секретарь ООН предупреждал о новом опасном этапе войны.
По словам ДиКарло, сейчас ситуация уже стала более опасной, и существует риск дальнейшего обострения. Она подчеркнула, что стороны должны вернуться к переговорам.
"Стороны должны вернуться на путь дипломатии. Еще не поздно возобновить диалог и переговоры в духе доброй воли", — сказала она.
Прекращение огня как шаг к миру
ДиКарло отметила, что безопасность Европы зависит от совместных дипломатических усилий.
Она также призвала к полному прекращению огня. По ее словам, это поможет спасти жизни, уменьшить страдания и создать условия для переговоров.
Она добавила, что мир должен соответствовать международному праву и принципам ООН.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский провел "очень позитивную" беседу со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. "Благодарен за готовность работать максимально активно уже в эти недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны России против Украины", — подчеркнул, в частности, он.
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