ЄС має докази, що Китай тренував сотні російських солдатів для війни проти України

У Європейському Союзі мають підтвердження того, що Китай на своїй території тренував сотні російських солдатів для війни проти України. Пекін раніше це заперечував.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" розповів високопоставлений посадовець Європейського Союзу.

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Підтвердження від ЄС

Як зазначається, європейські служби виявили, що тренування відбувалося на кількох базах у Китаї.

"Ідеться про сотні осіб, але це суперечить тому, що нам досі повідомляли китайські сторони. Це конкретна підготовка солдатів, деякі з яких згодом опинилися на війні або на передовій", - йдеться у повідомленні європейського посадовця.

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Питання участі Китаю у підтримці Росії обговорюватимуть міністри закордонних справ ЄС у понеділок, 15 червня, на зустрічі в Люксембурзі.

"Будуть обговорюватися відносини між ЄС і Китаєм, де, очевидно, міністри закордонних справ зосередяться більше на питаннях зовнішньої та оборонної політики, а також на проблемах залежності оборонної промисловості від Китаю або ланцюгів постачання нашої оборонної промисловості", - додали в ЄС.

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Співпраця Китаю та РФ

19 травня Reuters із посиланням на власні джерела повідомляв, що збройні сили Китаю таємно навчили на своїй території близько 200 російських військовослужбовців наприкінці 2025 року, деякі з яких згодом повернулися воювати в Україні.

Підготовку бійців, як стверджує агентство, організовували на китайських військових об'єктах у Пекіні та місті Нанкін.

Пізніше речник МЗС КНР на запит "Укрінформу" назвав це "спробою перекласти провину", а самі звинувачення, а самі закиди заперечив.

Китай публічно наголошує на власному нейтралітеті щодо війни Росії проти України та називає цю війну "кризою".

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