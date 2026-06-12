УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11403 відвідувача онлайн
Новини Співпраця Китаю та РФ Відносини РФ та Китаю
1 273 15

ЄС має докази, що Китай тренував сотні російських солдатів для війни проти України

путін,сі,цзіньпін

У Європейському Союзі мають підтвердження того, що Китай на своїй території тренував сотні російських солдатів для війни проти України. Пекін раніше це заперечував.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" розповів високопоставлений посадовець Європейського Союзу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підтвердження від ЄС

Як зазначається, європейські служби виявили, що тренування відбувалося на кількох базах у Китаї.

"Ідеться про сотні осіб, але це суперечить тому, що нам досі повідомляли китайські сторони. Це конкретна підготовка солдатів, деякі з яких згодом опинилися на війні або на передовій", - йдеться у повідомленні європейського посадовця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай міг готувати для РФ елітний підрозділ "Рубікон", - Welt

Питання участі Китаю у підтримці Росії обговорюватимуть міністри закордонних справ ЄС у понеділок, 15 червня, на зустрічі в Люксембурзі.

"Будуть обговорюватися відносини між ЄС і Китаєм, де, очевидно, міністри закордонних справ зосередяться більше на питаннях зовнішньої та оборонної політики, а також на проблемах залежності оборонної промисловості від Китаю або ланцюгів постачання нашої оборонної промисловості", - додали в ЄС.

Читайте також: Китай на Радбезі ООН: сподіваємося на якомога швидше відновлення переговорів щодо миру в Україні

Співпраця Китаю та РФ

  • 19 травня Reuters із посиланням на власні джерела повідомляв, що збройні сили Китаю таємно навчили на своїй території близько 200 російських військовослужбовців наприкінці 2025 року, деякі з яких згодом повернулися воювати в Україні.
  • Підготовку бійців, як стверджує агентство, організовували на китайських військових об'єктах у Пекіні та місті Нанкін.
  • Пізніше речник МЗС КНР на запит "Укрінформу" назвав це "спробою перекласти провину", а самі звинувачення, а самі закиди заперечив.

Китай публічно наголошує на власному нейтралітеті щодо війни Росії проти України та називає цю війну "кризою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція закликає Китай вплинути на Росію щодо завершення війни, - МЗС

Автор: 

армія рф (21267) Китай (5280) Євросоюз (15231) війна в Україні (8507)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
ес та сша самі зростили двох монстрів кинувшись за великими заробітками і дешевою рабсилою,тепер отримають по заслугах ...
показати весь коментар
12.06.2026 19:04 Відповісти
+2
Привід побалакати - тай все
показати весь коментар
12.06.2026 18:56 Відповісти
+1
а докази того, хто всі технології надав їм, включно з електронними, у них теж є, і .....????🤓👀
показати весь коментар
12.06.2026 19:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Привід побалакати - тай все
показати весь коментар
12.06.2026 18:56 Відповісти
а докази того, хто всі технології надав їм, включно з електронними, у них теж є, і .....????🤓👀
показати весь коментар
12.06.2026 19:00 Відповісти
Це може бути кацапське іпсо з метою залякування європейців, бо щось дуже херово китайці цих кацапів натренували, на наше щастя
показати весь коментар
12.06.2026 19:04 Відповісти
ес та сша самі зростили двох монстрів кинувшись за великими заробітками і дешевою рабсилою,тепер отримають по заслугах ...
показати весь коментар
12.06.2026 19:04 Відповісти
Так і є, я їм то говорив, але мені казали що підприємці вільні працювати де хочуть.
показати весь коментар
12.06.2026 19:14 Відповісти
Два з ларця одинакових з лиця
показати весь коментар
12.06.2026 19:09 Відповісти
Цікаво, чОму китайці, які навіть не знають, що таке ******* війна, можуть навчити?
показати весь коментар
12.06.2026 19:10 Відповісти
Після тренувань у ченців Шаоліня воїн може збивати дрони голими руками. Правда тільки один раз.
показати весь коментар
12.06.2026 19:14 Відповісти
Взнають коли на Тайань нападуть. Тайвань як Іран роками готується до війни.
показати весь коментар
12.06.2026 19:17 Відповісти
я не знаю яка розвідка у світі , але політичний світ , має природню тормознутість в аналітиці , або навмисну ,або дійсно розвідка ЄС годується московськокитайським договорняком ,і їм за це платить китай...ми в Україні ще з 14р знали шо китай хоче війни і буде допомагати москві в цьому ,бо їм треба повернути свої землі юридично ,за це вони допомагають в геополітиці кремлю ,окупувати не тількі Україну ,а і ЄС ...типу дурнуваті США грають як посередник ,бо ці під* філи вже давно розміркували на трьох свою гегемонію ,до речі ,маск там теж в долі ,типу рейх маска зверху ,але тримається тихенько ...
показати весь коментар
12.06.2026 19:17 Відповісти
Щоб Китай да допомагав раше??? Наклеп!! У Китаї нічого окрім рису немає!!....У тому числі сорому та совісті...Кацап та китаєць брати на вік...як співали при сталіні....
показати весь коментар
12.06.2026 19:17 Відповісти
"С песней шагает простой человек. Сталин и Мао слушают нас"
показати весь коментар
12.06.2026 19:26 Відповісти
Цікаво, що за останніх 20 років Захід сам з власної ініцітиви створив того монстра КНР, а тапер не знає що з ним робити, бо потрапили у повну економічну залежність від нього.
показати весь коментар
12.06.2026 19:24 Відповісти
Ну і.... та "накладіть санкції" і всіх то ділов. А єс не хоче розповісти про торгівлю з кацапами?
показати весь коментар
12.06.2026 19:40 Відповісти
 
 