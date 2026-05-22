Франція закликає Китай вплинути на Росію щодо завершення війни, - МЗС

Речник МЗС Франції Паскаль Конфаврьо заявив, що Париж використовує діалог із Китаєм для спроби переконати Росію припинити війну проти України.

"Те, що ми спостерігаємо, - це надзвичайно викривлені, незбалансовані відносини між РФ та Китаєм, особливо після початку російської агресії проти України, яка відрізала Росію від багатьох її партнерів, зокрема в енергетичній та економічній сферах", - сказав Конфаврьо, коментуючи візит Путіна до КНР.

Париж підтримує діалог із Пекіном щодо війни в Україні

Франція, як зазначив представник зовнішньополітичного відомства, продовжує підтримувати постійний діалог із Китаєм, щоб передавати сигнали щодо війни Росії проти України.

"Цей канал дозволяє нам звернутися до Китаю, щоб він використав свої привілейовані відносини з Москвою та закликав до припинення цієї агресії", - наголосив він.

G7 зосередиться на глобальних економічних та безпекових викликах

Конфаврьо також пов’язав реакцію Франції на посилення китайсько-російської взаємодії з пріоритетами головування Парижа в G7 у 2026 році.

За його словами, серед ключових завдань - скорочення глобальних економічних дисбалансів, зміцнення економічної безпеки та координація відповідей на геополітичні, фінансові й енергетичні виклики.

Саміт лідерів G7 заплановано на 15–17 червня у французькому Евіані.

