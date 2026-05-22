Франция призывает Китай повлиять на Россию в вопросе прекращения войны, - МИД
Пресс-секретарь МИД Франции Паскаль Конфаврьо заявил, что Париж использует диалог с Китаем, чтобы попытаться убедить Россию прекратить войну против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"То, что мы наблюдаем, - это чрезвычайно искаженные, несбалансированные отношения между РФ и Китаем, особенно после начала российской агрессии против Украины, которая отрезала Россию от многих ее партнеров, в частности в энергетической и экономической сферах", - сказал Конфаврьо, комментируя визит Путина в КНР.
Париж поддерживает диалог с Пекином по поводу войны в Украине
Франция, как отметил представитель внешнеполитического ведомства, продолжает поддерживать постоянный диалог с Китаем, чтобы передавать сигналы относительно войны России против Украины.
"Этот канал позволяет нам обратиться к Китаю, чтобы он использовал свои привилегированные отношения с Москвой и призвал к прекращению этой агрессии", - подчеркнул он.
G7 сосредоточится на глобальных экономических и безопасностных вызовах
Конфаврьо также связал реакцию Франции на усиление китайско-российского взаимодействия с приоритетами председательства Парижа в G7 в 2026 году.
По его словам, среди ключевых задач - сокращение глобальных экономических дисбалансов, укрепление экономической безопасности и координация ответов на геополитические, финансовые и энергетические вызовы.
Саммит лидеров G7 запланирован на 15–17 июня во французском Эвиане.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- РФ стала повністю областю Китая
- Україна за гроші ЕС купляє дрони комплектуючи і тд теж з Китаю
- кеш з усіх сторін ллється рікою і при тому сировину в РФ купляє за копійки