Франция призывает Китай повлиять на Россию в вопросе прекращения войны, - МИД

Пресс-секретарь МИД Франции Паскаль Конфаврьо заявил, что Париж использует диалог с Китаем, чтобы попытаться убедить Россию прекратить войну против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"То, что мы наблюдаем, - это чрезвычайно искаженные, несбалансированные отношения между РФ и Китаем, особенно после начала российской агрессии против Украины, которая отрезала Россию от многих ее партнеров, в частности в энергетической и экономической сферах", - сказал Конфаврьо, комментируя визит Путина в КНР.

Париж поддерживает диалог с Пекином по поводу войны в Украине

Франция, как отметил представитель внешнеполитического ведомства, продолжает поддерживать постоянный диалог с Китаем, чтобы передавать сигналы относительно войны России против Украины.

"Этот канал позволяет нам обратиться к Китаю, чтобы он использовал свои привилегированные отношения с Москвой и призвал к прекращению этой агрессии", - подчеркнул он.

G7 сосредоточится на глобальных экономических и безопасностных вызовах

Конфаврьо также связал реакцию Франции на усиление китайско-российского взаимодействия с приоритетами председательства Парижа в G7 в 2026 году.

По его словам, среди ключевых задач - сокращение глобальных экономических дисбалансов, укрепление экономической безопасности и координация ответов на геополитические, финансовые и энергетические вызовы.

Саммит лидеров G7 запланирован на 15–17 июня во французском Эвиане.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин и Си Цзиньпин обсуждали "тему Украины", - Песков