Новости Отношения РФ и Китая
Франция ведет диалог с Китаем, чтобы повлиять на РФ и остановить войну

Пресс-секретарь МИД Франции Паскаль Конфаврьо заявил, что Париж использует диалог с Китаем, чтобы попытаться убедить Россию прекратить войну против Украины.

"То, что мы наблюдаем, - это чрезвычайно искаженные, несбалансированные отношения между РФ и Китаем, особенно после начала российской агрессии против Украины, которая отрезала Россию от многих ее партнеров, в частности в энергетической и экономической сферах", - сказал Конфаврьо, комментируя визит Путина в КНР.

Париж поддерживает диалог с Пекином по поводу войны в Украине

Франция, как отметил представитель внешнеполитического ведомства, продолжает поддерживать постоянный диалог с Китаем, чтобы передавать сигналы относительно войны России против Украины.

"Этот канал позволяет нам обратиться к Китаю, чтобы он использовал свои привилегированные отношения с Москвой и призвал к прекращению этой агрессии", - подчеркнул он.

G7 сосредоточится на глобальных экономических и безопасностных вызовах

Конфаврьо также связал реакцию Франции на усиление китайско-российского взаимодействия с приоритетами председательства Парижа в G7 в 2026 году.

По его словам, среди ключевых задач - сокращение глобальных экономических дисбалансов, укрепление экономической безопасности и координация ответов на геополитические, финансовые и энергетические вызовы.

Саммит лидеров G7 запланирован на 15–17 июня во французском Эвиане.

НАФІГА це Китаю?

- РФ стала повністю областю Китая
- Україна за гроші ЕС купляє дрони комплектуючи і тд теж з Китаю
- кеш з усіх сторін ллється рікою і при тому сировину в РФ купляє за копійки
22.05.2026 08:48 Ответить
Балачки - Китай підсадив Європу і весь світ на голку - товарообіг Європи і Китаю 800 млд
22.05.2026 08:49 Ответить
Черговий заклик в нікуди. Куколди.
22.05.2026 09:01 Ответить
Найбільшу вигоду з цієї війни має китай, виснажується і рашка, і Європа. Трампакс теж прогнувся під китай. Так що апелювати до комуняк марна справа.
22.05.2026 09:10 Ответить
 
 