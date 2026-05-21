Китай міг готувати для РФ елітний підрозділ "Рубікон", - Welt

Китай міг проводити підготовку російських військових для війни проти України. Серед них могли бути бійці елітного дронового підрозділу "Рубікон".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Welt.

Після завершення оперативно-тактичної підготовки з початку 2026 року десятки російських військових брали участь у бойових операціях в Україні. Частина з них після навчання отримала командні посади у підрозділах РФ.

"Серед підготовлених у Китаї військових були також представники "Рубікону" - російського елітного підрозділу безпілотників, присутність якого часто суттєво впливає на перебіг подій у прифронтових регіонах України", - йдеться у матеріалі Welt.

Елітний підрозділ "Рубікон" РФ: що відомо?

Підрозділ "Рубікон" - це елітний російський центр безпілотних систем, який РФ створила у 2024 році для ведення "дронової війни" нового типу. Повна назва - "Центр перспективних безпілотних технологій "Рубікон"". Його вважають одним із найбоєздатніших та найтехнологічніших підрозділів БПЛА в армії РФ.

Основна спеціалізація:

FPV-дрони та ударні БПЛА;

полювання на українських операторів дронів;

руйнування логістики;

радіоелектронна розвідка;

розробка нових тактик застосування БПЛА;

навчання інших російських підрозділів.

Українські військові та західні аналітики називають його не просто бойовим підрозділом, а "лабораторією дронової війни" РФ.

Що передувало?

Напередодні раніше видання Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Китай таємно навчав військових РФ для війни проти України.

МЗС КНР заперечило, що таємно готували російських військових у Пекіні, які згодом відправились на війну проти України.