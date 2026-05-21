Китай міг готувати для РФ елітний підрозділ "Рубікон", - Welt

Прихована співпраця Москви та Пекіна: Welt повідомило про навчання військових РФ

Китай міг проводити підготовку російських військових для війни проти України. Серед них могли бути бійці елітного дронового підрозділу "Рубікон".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Welt.

Після завершення оперативно-тактичної підготовки з початку 2026 року десятки російських військових брали участь у бойових операціях в Україні. Частина з них після навчання отримала командні посади у підрозділах РФ.

"Серед підготовлених у Китаї військових були також представники "Рубікону" - російського елітного підрозділу безпілотників, присутність якого часто суттєво впливає на перебіг подій у прифронтових регіонах України", - йдеться у матеріалі Welt.

Елітний підрозділ "Рубікон" РФ: що відомо?

Підрозділ "Рубікон" - це елітний російський центр безпілотних систем, який РФ створила у 2024 році для ведення "дронової війни" нового типу. Повна назва - "Центр перспективних безпілотних технологій "Рубікон"". Його вважають одним із найбоєздатніших та найтехнологічніших підрозділів БПЛА в армії РФ.

Основна спеціалізація:

  • FPV-дрони та ударні БПЛА;
  • полювання на українських операторів дронів;
  • руйнування логістики;
  • радіоелектронна розвідка;
  • розробка нових тактик застосування БПЛА;
  • навчання інших російських підрозділів.

Українські військові та західні аналітики називають його не просто бойовим підрозділом, а "лабораторією дронової війни" РФ.

Що передувало?

Напередодні раніше видання Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Китай таємно навчав військових РФ для війни проти України.

МЗС КНР заперечило, що таємно готували російських військових у Пекіні, які згодом відправились на війну проти України.

Топ коментарі
+4
"Рубікон" це назва річки шо в Італії. Італія це ненависний руснявим скотам Захід та Європа. Руснявий скот, скажить, чому ви використовуєте назву італійсткой річкиа не власнрй, скрепной, наприклад "Моча" (Нижегородская и Московская области), "Мусорка" (Самарская область), Тухлянка, Явонь тощо?
показати весь коментар
21.05.2026 06:54 Відповісти
+3
Пекін не займається благодійністю. Він просто повільно, раціонально і холоднокровно скуповує Росію, поки путін загруз у війні проти України.
Китай диктує ціни на власні товари та умови закупівлі російської сировини. Бо у Пекіні розуміють, що в Росії дедалі менше альтернатив, бо чим довше триває війна, тим глибшою стає залежність Москви від Пекіна. Фактично ми спостерігаємо процес поступового поглинання Росії Китаєм не через танки чи анексію. Навіщо Китаю все це, якщо Росія сама пливе йому до рук? Навіщо робити різкі рухи, якщо можна просто чекати, купувати, домовлятися, витискати поступки й розширювати вплив? Найцікавіше, що це поглинання оплачує сама Росія. Вона платить за свою війну власною залежністю.
показати весь коментар
21.05.2026 06:42 Відповісти
+1
Китай міг готувати що завгодно.
показати весь коментар
21.05.2026 06:47 Відповісти
Ніяких сумнівів..
показати весь коментар
21.05.2026 06:35 Відповісти
Пан Виктор, всё изложили верно. Да только в Украине от этого не легче. По сути дела мы воюем ещё и с Китаем. Наша трагедия в том, что благодаря мудрому семидесятитрёхпроцентному на риту, мы оказались в самом центре мясорубки.
показати весь коментар
21.05.2026 07:16 Відповісти
а якби не 73 , то жили як в омериці і не було б 24 лютого ?
показати весь коментар
21.05.2026 07:31 Відповісти
Це на 💯% робота китайців!!
Вони тільки триндять і брешуть для дурнів про «міру-мір», а самі все гадять і крадуть по Світу, як це робила совдепія, все своє існування!!
показати весь коментар
21.05.2026 07:09 Відповісти
WP: Путіну не вдалось переконати Сі Цзіньпіна побудувати газопровід до Китаю
показати весь коментар
21.05.2026 07:17 Відповісти
Чому їм так важливо щоб Китай брав у всьому цьому участь. Китайці не можуть нічого навчити. Все ж бачили маразм з навчаннями українців у Європі.
показати весь коментар
21.05.2026 07:36 Відповісти
Не міг, а готував..пдр піднебесні..
показати весь коментар
21.05.2026 07:37 Відповісти


Чому не пише рідний мове.
показати весь коментар
21.05.2026 07:40 Відповісти
Міг чи не міг- на то є розвідка,щоб стверджувати.Але, саме цей Рубікон приклався до поразки на судщині,наглухо перекривши логістику так,що звідтам змушені перебиратись малими групами, залишивши важку зах.техніку,побиту і цілу.
показати весь коментар
21.05.2026 07:39 Відповісти
 
 