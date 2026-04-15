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Новини Співпраця Китаю та РФ Відносини РФ та Китаю
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Сі Цзіньпін зустрівся з Лавровим: Китай і Росія повинні рішуче захищати законні інтереси обох країн і координувати свої дії у міжнародних організаціях

Сі Цзіньпін зустрівся з Лавровим
Фото: МЗС КНР

Лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив, що Китай і Росія мають тісно координувати свої дії та співпрацювати в межах міжнародних організацій.

Про це повідомляє МЗС КНР, передає Цензор.НЕТ.

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"Довіряти і підтримувати"

"Китай і Росія повинні зміцнювати стратегічну співпрацю, щоб рішуче захищати законні інтереси обох країн, зберігати єдність Глобального Півдня та демонструвати відповідальність великих держав і постійних членів Ради Безпеки ООН. Обидві сторони повинні довіряти одна одній, підтримувати одна одну і розвиватися разом", - зазначив Сі Цзіньпін.

Також він наголосив, що обидві країни мають твердо підтримувати багатосторонність, спільно працювати над відродженням авторитету та життєздатності ООН, а також координувати свої дії та співпрацювати в межах Шанхайської організації співробітництва (ШОС) та БРІКС.

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Що сказав Лавров

Своєю чергою Лавров зазначив, що під стратегічним керівництвом двох глав держав російсько-китайські відносини "продемонстрували високу стійкість у складних зовнішніх умовах". Також він відзначив динаміку в торговельній співпраці двох країн та їхню тісну взаємодію в межах багатосторонніх платформ, таких як ООН, ШОС, БРІКС та АТЕС.

"Росія готова співпрацювати з Китаєм для втілення важливих домовленостей, досягнутих двома главами держав, зміцнення співпраці і підтримки міжнародної справедливості та правосуддя для підтримання миру і стабільності у світі", - сказав Лавров.

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Автор: 

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Топ коментарі
+10
Самі собі вигадали якісь свої "законні інтереси" і розказують байки. Сволота.
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15.04.2026 12:44 Відповісти
+6
законні інтереси) оце закрутив
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15.04.2026 12:38 Відповісти
+6
Китай своїми інтересами перепаскудив землі своєї країни, землі половини африки перекопав видобутком радкоземів, куди далі попреться все пересирати?
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15.04.2026 12:42 Відповісти

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