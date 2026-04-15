943 13

Си Цзиньпин встретился с Лавровым: Китай и Россия должны решительно защищать законные интересы обеих стран и координировать свои действия в международных организациях

Фото: МЗС КНР

Лидер КНР Си Цзиньпин во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Китай и Россия должны тесно координировать свои действия и сотрудничать в рамках международных организаций.

Об этом сообщает МИД КНР, передает Цензор.НЕТ.

"Доверять и поддерживать"

"Китай и Россия должны укреплять стратегическое сотрудничество, чтобы решительно защищать законные интересы обеих стран, сохранять единство Глобального Юга и демонстрировать ответственность великих держав и постоянных членов Совета Безопасности ООН. Обе стороны должны доверять друг другу, поддерживать друг друга и развиваться вместе", — отметил Си Цзиньпин.

Также он подчеркнул, что обе страны должны твердо поддерживать многосторонность, совместно работать над возрождением авторитета и жизнеспособности ООН, а также координировать свои действия и сотрудничать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Что сказал Лавров

В свою очередь Лавров отметил, что под стратегическим руководством двух глав государств российско-китайские отношения "продемонстрировали высокую устойчивость в сложных внешних условиях". Также он отметил динамику в торговом сотрудничестве двух стран и их тесное взаимодействие в рамках многосторонних платформ, таких как ООН, ШОС, БРИКС и АТЭС.

"Россия готова сотрудничать с Китаем для реализации важных договоренностей, достигнутых двумя главами государств, укрепления сотрудничества и поддержки международной справедливости и правосудия для поддержания мира и стабильности в мире", — сказал Лавров.

Самі собі вигадали якісь свої "законні інтереси" і розказують байки. Сволота.
15.04.2026 12:44 Ответить
законні інтереси) оце закрутив
15.04.2026 12:38 Ответить
Китай своїми інтересами перепаскудив землі своєї країни, землі половини африки перекопав видобутком радкоземів, куди далі попреться все пересирати?
15.04.2026 12:42 Ответить
Вініпух і сумний віслючок грали у входить-і-виходить 😆😆😆
15.04.2026 12:34 Ответить
рашка разом з Китаєм та трампом зруйнували світовий миропорядок і міжнародне законодавство

в Гаазькому трибуналі будете разом захищатись !

15.04.2026 13:14 Ответить
Китай своїми інтересами перепаскудив землі своєї країни, землі половини африки перекопав видобутком радкоземів, куди далі попреться все пересирати?
15.04.2026 12:42 Ответить
Сорі, опечатка: рідкоземів.
15.04.2026 12:46 Ответить
"...Она китайцу отдана и будет век ему верна..."
15.04.2026 12:56 Ответить
По справах ваших воздасться вам !!!
15.04.2026 13:04 Ответить
Ну щеб пак...
П* дар п*дару х*й не відкусить...
15.04.2026 13:07 Ответить
захищаючи себе, ми допомогли Тайваню, китайський диктатор, який репресував усе старе політбюро партії, збирався напасти на Тайвань, після того як Х-уйло захопить Україну, але московське недоробло обісралося, Сі думав думав, і схоже відклав напад на Тайвань на невизначений час
15.04.2026 13:39 Ответить
Війна - це мир, а китай з парашою - це "глобальний південь"
15.04.2026 13:55 Ответить
Цікаво, в тексті не зустрів такого, як "украінскій конфлікт", чи щось подібного...
15.04.2026 13:57 Ответить
 
 