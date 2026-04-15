Си Цзиньпин встретился с Лавровым: Китай и Россия должны решительно защищать законные интересы обеих стран и координировать свои действия в международных организациях

Лидер КНР Си Цзиньпин во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Китай и Россия должны тесно координировать свои действия и сотрудничать в рамках международных организаций.

Об этом сообщает МИД КНР, передает Цензор.НЕТ.

"Доверять и поддерживать"

"Китай и Россия должны укреплять стратегическое сотрудничество, чтобы решительно защищать законные интересы обеих стран, сохранять единство Глобального Юга и демонстрировать ответственность великих держав и постоянных членов Совета Безопасности ООН. Обе стороны должны доверять друг другу, поддерживать друг друга и развиваться вместе", — отметил Си Цзиньпин.

Также он подчеркнул, что обе страны должны твердо поддерживать многосторонность, совместно работать над возрождением авторитета и жизнеспособности ООН, а также координировать свои действия и сотрудничать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Что сказал Лавров

В свою очередь Лавров отметил, что под стратегическим руководством двух глав государств российско-китайские отношения "продемонстрировали высокую устойчивость в сложных внешних условиях". Также он отметил динамику в торговом сотрудничестве двух стран и их тесное взаимодействие в рамках многосторонних платформ, таких как ООН, ШОС, БРИКС и АТЭС.

"Россия готова сотрудничать с Китаем для реализации важных договоренностей, достигнутых двумя главами государств, укрепления сотрудничества и поддержки международной справедливости и правосудия для поддержания мира и стабильности в мире", — сказал Лавров.

