Китай мог готовить для РФ элитное подразделение "Рубикон", - Welt

Скрытое сотрудничество Москвы и Пекина: Welt сообщило об обучении военных РФ

Китай мог проводить подготовку российских военных к войне против Украины. Среди них могли быть бойцы элитного подразделения беспилотников "Рубикон".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Welt.

После завершения оперативно-тактической подготовки с начала 2026 года десятки российских военных принимали участие в боевых операциях в Украине. Часть из них после обучения получила командные должности в подразделениях РФ.

"Среди прошедших подготовку в Китае военных были также представители "Рубикона" - российского элитного подразделения беспилотников, присутствие которого часто существенно влияет на ход событий в прифронтовых регионах Украины", - говорится в материале Welt.

Элитное подразделение "Рубикон" РФ: что известно?

Подразделение "Рубикон" - это элитный российский центр беспилотных систем, который РФ создала в 2024 году для ведения "дроновой войны" нового типа. Полное название - "Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон"". Его считают одним из самых боеспособных и технологичных подразделений БПЛА в армии РФ.

Основная специализация:

  • FPV-дроны и ударные БПЛА;
  • охота на украинских операторов дронов;
  • разрушение логистики;
  • радиоэлектронная разведка;
  • разработка новых тактик применения БПЛА;
  • обучение других российских подразделений.

Украинские военные и западные аналитики называют его не просто боевым подразделением, а "лабораторией дронной войны" РФ.

Что предшествовало?

Накануне издание Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Китай тайно обучал военных РФ для войны против Украины.

МИД КНР опроверг, что в Пекине тайно готовили российских военных, которые впоследствии отправились на войну против Украины.

+6
Пекін не займається благодійністю. Він просто повільно, раціонально і холоднокровно скуповує Росію, поки путін загруз у війні проти України.
Китай диктує ціни на власні товари та умови закупівлі російської сировини. Бо у Пекіні розуміють, що в Росії дедалі менше альтернатив, бо чим довше триває війна, тим глибшою стає залежність Москви від Пекіна. Фактично ми спостерігаємо процес поступового поглинання Росії Китаєм не через танки чи анексію. Навіщо Китаю все це, якщо Росія сама пливе йому до рук? Навіщо робити різкі рухи, якщо можна просто чекати, купувати, домовлятися, витискати поступки й розширювати вплив? Найцікавіше, що це поглинання оплачує сама Росія. Вона платить за свою війну власною залежністю.
21.05.2026 06:42 Ответить
+6
"Рубікон" це назва річки шо в Італії. Італія це ненависний руснявим скотам Захід та Європа. Руснявий скот, скажить, чому ви використовуєте назву італійсткой річкиа не власнрй, скрепной, наприклад "Моча" (Нижегородская и Московская области), "Мусорка" (Самарская область), Тухлянка, Явонь тощо?
21.05.2026 06:54 Ответить
+5
Це на 💯% робота китайців!!
Вони тільки триндять і брешуть для дурнів про «міру-мір», а самі все гадять і крадуть по Світу, як це робила совдепія, все своє існування!!
21.05.2026 07:09 Ответить
Ніяких сумнівів..
21.05.2026 06:35 Ответить
Пан Виктор, всё изложили верно. Да только в Украине от этого не легче. По сути дела мы воюем ещё и с Китаем. Наша трагедия в том, что благодаря мудрому семидесятитрёхпроцентному на риту, мы оказались в самом центре мясорубки.
21.05.2026 07:16 Ответить
Китай міг готувати що завгодно.
21.05.2026 06:47 Ответить
WP: Путіну не вдалось переконати Сі Цзіньпіна побудувати газопровід до Китаю
21.05.2026 07:17 Ответить
Чому їм так важливо щоб Китай брав у всьому цьому участь. Китайці не можуть нічого навчити. Все ж бачили маразм з навчаннями українців у Європі.
21.05.2026 07:36 Ответить
Не міг, а готував..пдр піднебесні..
21.05.2026 07:37 Ответить


Чому не пише рідний мове.
21.05.2026 07:40 Ответить
Міг чи не міг- на то є розвідка,щоб стверджувати.Але, саме цей Рубікон приклався до поразки на судщині,наглухо перекривши логістику так,що звідтам змушені перебиратись малими групами, залишивши важку зах.техніку,побиту і цілу.
21.05.2026 07:39 Ответить
Німецька розвідка яка проводить секретні конференції в додатку для школярів?
21.05.2026 07:47 Ответить
Розвідка,якою керував Буд. і який твердив,що має своїх людей в оточенні пу.
21.05.2026 08:00 Ответить
 
 