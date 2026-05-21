Китай мог готовить для РФ элитное подразделение "Рубикон", - Welt
Китай мог проводить подготовку российских военных к войне против Украины. Среди них могли быть бойцы элитного подразделения беспилотников "Рубикон".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Welt.
После завершения оперативно-тактической подготовки с начала 2026 года десятки российских военных принимали участие в боевых операциях в Украине. Часть из них после обучения получила командные должности в подразделениях РФ.
"Среди прошедших подготовку в Китае военных были также представители "Рубикона" - российского элитного подразделения беспилотников, присутствие которого часто существенно влияет на ход событий в прифронтовых регионах Украины", - говорится в материале Welt.
Элитное подразделение "Рубикон" РФ: что известно?
Подразделение "Рубикон" - это элитный российский центр беспилотных систем, который РФ создала в 2024 году для ведения "дроновой войны" нового типа. Полное название - "Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон"". Его считают одним из самых боеспособных и технологичных подразделений БПЛА в армии РФ.
Основная специализация:
- FPV-дроны и ударные БПЛА;
- охота на украинских операторов дронов;
- разрушение логистики;
- радиоэлектронная разведка;
- разработка новых тактик применения БПЛА;
- обучение других российских подразделений.
Украинские военные и западные аналитики называют его не просто боевым подразделением, а "лабораторией дронной войны" РФ.
Что предшествовало?
Накануне издание Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Китай тайно обучал военных РФ для войны против Украины.
МИД КНР опроверг, что в Пекине тайно готовили российских военных, которые впоследствии отправились на войну против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Китай диктує ціни на власні товари та умови закупівлі російської сировини. Бо у Пекіні розуміють, що в Росії дедалі менше альтернатив, бо чим довше триває війна, тим глибшою стає залежність Москви від Пекіна. Фактично ми спостерігаємо процес поступового поглинання Росії Китаєм не через танки чи анексію. Навіщо Китаю все це, якщо Росія сама пливе йому до рук? Навіщо робити різкі рухи, якщо можна просто чекати, купувати, домовлятися, витискати поступки й розширювати вплив? Найцікавіше, що це поглинання оплачує сама Росія. Вона платить за свою війну власною залежністю.
Вони тільки триндять і брешуть для дурнів про «міру-мір», а самі все гадять і крадуть по Світу, як це робила совдепія, все своє існування!!