Китай мог готовить для РФ элитное подразделение "Рубикон", - Welt

Китай мог проводить подготовку российских военных к войне против Украины. Среди них могли быть бойцы элитного подразделения беспилотников "Рубикон".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Welt.

После завершения оперативно-тактической подготовки с начала 2026 года десятки российских военных принимали участие в боевых операциях в Украине. Часть из них после обучения получила командные должности в подразделениях РФ.

"Среди прошедших подготовку в Китае военных были также представители "Рубикона" - российского элитного подразделения беспилотников, присутствие которого часто существенно влияет на ход событий в прифронтовых регионах Украины", - говорится в материале Welt.

Элитное подразделение "Рубикон" РФ: что известно?

Подразделение "Рубикон" - это элитный российский центр беспилотных систем, который РФ создала в 2024 году для ведения "дроновой войны" нового типа. Полное название - "Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон"". Его считают одним из самых боеспособных и технологичных подразделений БПЛА в армии РФ.

Основная специализация:

FPV-дроны и ударные БПЛА;

охота на украинских операторов дронов;

разрушение логистики;

радиоэлектронная разведка;

разработка новых тактик применения БПЛА;

обучение других российских подразделений.

Украинские военные и западные аналитики называют его не просто боевым подразделением, а "лабораторией дронной войны" РФ.

Что предшествовало?

Накануне издание Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Китай тайно обучал военных РФ для войны против Украины.

МИД КНР опроверг, что в Пекине тайно готовили российских военных, которые впоследствии отправились на войну против Украины.