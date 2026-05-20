Китай заперечує, що таємно готував російських військових
У Китаї заперечили, що таємно готували російських військових у Пекіні, які згодом відправились на війну проти України.
Про це повідомили у МЗС КНР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"У питанні української кризи Китай послідовно дотримується об’єктивної та неупередженої позиції і докладає зусиль для сприяння мирним переговорам", - зазначили в міністерстві.
Речник МЗС зазначив, що "послідовна та чітка" позиція Пекіну має визнання і підтримку серед міжнародної спільноти.
"Сторони конфлікту не повинні навмисно розпалювати конфронтацію чи перекладати провину на інших", - додали там.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше видання Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Китай таємно навчав військових РФ для війни проти України.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
китайцю повірити - себе не поважати