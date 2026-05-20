УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10874 відвідувача онлайн
Новини Співпраця Китаю та РФ
955 9

Китай заперечує, що таємно готував російських військових

Китай готував військових РФ? У Пекіні заперечили повідомлення ЗМІ

У Китаї заперечили, що таємно готували російських військових у Пекіні, які згодом відправились на війну проти України.

Про це повідомили у МЗС КНР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"У питанні української кризи Китай послідовно дотримується об’єктивної та неупередженої позиції і докладає зусиль для сприяння мирним переговорам", - зазначили в міністерстві.

Речник МЗС зазначив, що "послідовна та чітка" позиція Пекіну має визнання і підтримку серед міжнародної спільноти.

"Сторони конфлікту не повинні навмисно розпалювати конфронтацію чи перекладати провину на інших", - додали там.

Читайте: Мерц сподівається, що Сі Цзіньпін переконає Путіна завершити війну проти України

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше видання Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Китай таємно навчав військових РФ для війни проти України.

Читайте: Диктатор РФ Путін прибув із дводенним візитом до Китаю

Автор: 

Китай (5251) росія (70060)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Злі язики - готували не в таємну - все було відкрито - Китай
показати весь коментар
20.05.2026 08:44 Відповісти
???.…
показати весь коментар
20.05.2026 08:48 Відповісти
Китаю поХер, он достиг той возможности!
показати весь коментар
20.05.2026 08:51 Відповісти
і х..йлу було по херу...але нарвався на хер
показати весь коментар
20.05.2026 09:01 Відповісти
ги-ги..пдр піднебесні... у них кремлівська реторика як "українська криза". бажання таке саме - окупувати слабших.. Той самий Тібет був окупований цими червонодупками мао
показати весь коментар
20.05.2026 08:54 Відповісти
Нє, ну а хто ж про таке зізнається?
показати весь коментар
20.05.2026 09:10 Відповісти
Кітай ніколи не бреше - от чесноЄ СітайскоЄ слово..
показати весь коментар
20.05.2026 09:36 Відповісти
та коли китайози признавались в брехні )

китайцю повірити - себе не поважати
показати весь коментар
20.05.2026 10:08 Відповісти
Чомусь я не вірю цім хробакоїдам.
показати весь коментар
20.05.2026 10:29 Відповісти
 
 