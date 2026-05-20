Китай заперечує, що таємно готував російських військових

У Китаї заперечили, що таємно готували російських військових у Пекіні, які згодом відправились на війну проти України.

Про це повідомили у МЗС КНР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що відомо?

"У питанні української кризи Китай послідовно дотримується об’єктивної та неупередженої позиції і докладає зусиль для сприяння мирним переговорам", - зазначили в міністерстві.

Речник МЗС зазначив, що "послідовна та чітка" позиція Пекіну має визнання і підтримку серед міжнародної спільноти.

"Сторони конфлікту не повинні навмисно розпалювати конфронтацію чи перекладати провину на інших", - додали там.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше видання Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Китай таємно навчав військових РФ для війни проти України.

Читайте: Диктатор РФ Путін прибув із дводенним візитом до Китаю