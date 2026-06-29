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Новости
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Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование над Тихим океаном

Путин, Си Цзиньпин

Китай и Россия провели очередное совместное стратегическое воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Китая.

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Полет над морями и частью океана

Авиация двух стран действовала в ключевых районах региона. Полет проходил над Японским морем, Восточно-Китайским морем и западной частью Тихого океана.

В китайском оборонном ведомстве заявили, что главная цель миссии - продемонстрировать способность совместно обеспечивать "мир и стабильность" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С российской стороны уточнили, что полет длился около шести часов. В нем принимали участие стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики Хун-6К.

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Это уже одиннадцатый совместный вылет в рамках военного сотрудничества между странами с 2019 года. Предыдущий подобный полет состоялся в декабре 2025 года.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс "следит" за всем, что делает Китай в сфере поддержки России в войне против Украины.

Автор: 

Китай (3396) россия (98090)
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Топ комментарии
+8
Головним досягненням Роісі стало те, що під час цього потужного патрулювання у неї нічого не впало і не згоріло.
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29.06.2026 02:12 Ответить
+5
"Pусский и китаец - братья навек."
Агресія проти України перетворила Росію на економічного сателіта Китаю, повністю від нього залежного.
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29.06.2026 03:54 Ответить
+1
Пекін випередив Москву у розробці п'ятого покоління винищувачів (J-20), безпілотних систем та військового штучного інтелекту.
Китайські корабельні будують флот швидше, ніж будь-яка інша країна світу, залишаючи ВМФ Росії далеко позаду.
Раніше Китай копіював радянські та російські технології, а сьогодні створює власну передову гіперзвукову та ракетну зброю.
Росія стрімко втрачає статус великого експортера зброї, оскільки її оборонний комплекс працює виключно на покриття власних втрат у війні.
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29.06.2026 04:00 Ответить

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