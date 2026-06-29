Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование над Тихим океаном
Китай и Россия провели очередное совместное стратегическое воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Китая.
Полет над морями и частью океана
Авиация двух стран действовала в ключевых районах региона. Полет проходил над Японским морем, Восточно-Китайским морем и западной частью Тихого океана.
В китайском оборонном ведомстве заявили, что главная цель миссии - продемонстрировать способность совместно обеспечивать "мир и стабильность" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
С российской стороны уточнили, что полет длился около шести часов. В нем принимали участие стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики Хун-6К.
Это уже одиннадцатый совместный вылет в рамках военного сотрудничества между странами с 2019 года. Предыдущий подобный полет состоялся в декабре 2025 года.
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