Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование над Тихим океаном

Китай и Россия провели очередное совместное стратегическое воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Китая.

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Полет над морями и частью океана

Авиация двух стран действовала в ключевых районах региона. Полет проходил над Японским морем, Восточно-Китайским морем и западной частью Тихого океана.

В китайском оборонном ведомстве заявили, что главная цель миссии - продемонстрировать способность совместно обеспечивать "мир и стабильность" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С российской стороны уточнили, что полет длился около шести часов. В нем принимали участие стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики Хун-6К.

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Это уже одиннадцатый совместный вылет в рамках военного сотрудничества между странами с 2019 года. Предыдущий подобный полет состоялся в декабре 2025 года.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс "следит" за всем, что делает Китай в сфере поддержки России в войне против Украины.