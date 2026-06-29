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Новини Росіяни обстріляли маршрутку
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Росія атакувала маршрутку в Запоріжжі: загинули троє людей, серед постраждалих - дитина (оновлено). ФОТО

Вдень 29 червня російські війська атакували безпілотником маршрутне таксі в одному з районів Запоріжжя. Унаслідок удару є загиблі та поранені

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули двоє людей.

"Кількість постраждалих зросла до шести, серед них - дитина", - повідомив Федоров.

Оновлення

Згодом Федоров повідомив, що зросла кількість загиблих.

"На жаль, кількість загиблих та постраждалих зросла. У кареті швидкої померла важкопоранена жінка.

На зараз, троє загиблих та сім поранених", - йдеться в повідомленні.

Наслідки ворожої атаки

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Удар по маршрутці у Запоріжжі
Удар по маршрутці у Запоріжжі
Удар по маршрутці у Запоріжжі
Удар по маршрутці у Запоріжжі
Удар по маршрутці у Запоріжжі
Удар по маршрутці у Запоріжжі
Удар по маршрутці у Запоріжжі

Автор: 

Запоріжжя (2626) маршрутки (352) обстріл (34761) Запорізька область (5037) Запорізький район (662)
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