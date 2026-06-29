Росія атакувала маршрутку в Запоріжжі: загинули троє людей, серед постраждалих - дитина (оновлено). ФОТО
Вдень 29 червня російські війська атакували безпілотником маршрутне таксі в одному з районів Запоріжжя. Унаслідок удару є загиблі та поранені
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули двоє людей.
"Кількість постраждалих зросла до шести, серед них - дитина", - повідомив Федоров.
Оновлення
Згодом Федоров повідомив, що зросла кількість загиблих.
"На жаль, кількість загиблих та постраждалих зросла. У кареті швидкої померла важкопоранена жінка.
На зараз, троє загиблих та сім поранених", - йдеться в повідомленні.
Наслідки ворожої атаки
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