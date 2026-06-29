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Новости Россияне обстреляли маршрутку
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Россия атаковала маршрутку в Запорожье: погибли два человека, среди пострадавших - ребенок. ФОТО

Днём 29 июня российские войска атаковали с помощью беспилотника маршрутное такси в одном из районов Запорожья. В результате удара есть погибшие и раненые

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

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По предварительной информации, в результате атаки погибли два человека.

"Число пострадавших возросло до шести, среди них - ребенок", - сообщил Федоров.

Последствия вражеской атаки

В Запорожье дрон РФ нанес удар по маршрутке
В Запорожье дрон РФ нанес удар по маршрутке
В Запорожье дрон РФ нанес удар по маршрутке

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