Очікую, що до кінця літа Україні надійде значний пакет ресурсів, - Матернова

До кінця літа до України може надійти значний пакет ресурсів на додаток до $3,2 млрд, які були отримані минулого тижня.

Такі очікування висловила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова під час спеціальної дискусії Київського Безпекового Форуму "Відновлення України: розмови чи дії?", присвяченої підсумкам Конференції з відновлення України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пакет ресурсів

"Минулого тижня ми отримали перший транш у розмірі 3,2 мільярда доларів за макрофінансовим рівнем. А наступний транш буде на військову частину, яка зараз завершується. Тож я очікую, що до кінця літа ми матимемо дуже значний пакет ресурсів, що надійде до України на додаток до 3,2 мільярда доларів, які були виділені минулого тижня", – зазначила Матернова.

Читайте: У Брюсселі озвучили суму і дату наступного траншу для України

Механізм Ukraine Facility

Крім того, вона наголосила, що механізм Ukraine Facility "працює неймовірно добре".

"Були деякі положення, які не були виконані, і їх було призупинено. А потім уряд і Рада наздогнали це", – додала вона.

За словами Матернової, у межах цього механізму ще необхідно здійснити "кілька платежів".

Також читайте: ЄС практично самотужки тримає Україну на плаву, - посол Матернова