Ожидаю, что к концу лета Украина получит значительный пакет ресурсов, - Матернова

К концу лета в Украину может поступить значительный пакет ресурсов в дополнение к 3,2 млрд долларов, полученным на прошлой неделе.

Такие ожидания высказала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова во время специальной дискуссии Киевского форума по безопасности "Восстановление Украины: разговоры или действия?", посвященной итогам Конференции по восстановлению Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Пакет ресурсов

"На прошлой неделе мы получили первый транш в размере 3,2 миллиарда долларов в рамках макрофинансовой программы. А следующий транш будет направлен на военные нужды, работа над которым сейчас завершается. Поэтому я ожидаю, что к концу лета у нас будет очень значительный пакет ресурсов, который поступит в Украину в дополнение к 3,2 миллиардам долларов, выделенным на прошлой неделе", — отметила Матернова.

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Механизм Ukraine Facility

Кроме того, она подчеркнула, что механизм Ukraine Facility "работает невероятно хорошо".

"Были некоторые положения, которые не были выполнены, и их действие было приостановлено. А затем правительство и Рада урегулировали эту ситуацию", – добавила она.

По словам Матерновой, в рамках этого механизма еще необходимо осуществить "несколько платежей".

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