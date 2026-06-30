Порошенко застеріг владу від тиску на Верховний Суд: це підриває європейську інтеграцію України

Петро Порошенко після чергового засідання Верховного Суду подякував усім за підтримку у цьому тривалому процесі. Він також застеріг владу від тиску на колегію суддів і попередив, що незалежність судової гілки влади є однією з умов євроінтеграції України.

Про це повідомляє пресслужба "Європейської солідарності", інформує Цензор.НЕТ.

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"Я хочу подякувати всім за небайдужість, подякувати народу, який приходить на мою підтримку, подякувати величезній кількості журналістів, які, незважаючи на маленький зал, незважаючи на температуру, сьогодні тут. Бо тут відбувається боротьба за Україну, тут відбувається боротьба за демократію, тут відбувається боротьба із свавіллями, боротьба з авторитаризмом. У нас сьогодні більше 7 представників посольств і дипломатичних місій. Це яскравий доказ, наскільки ця справа важлива для світу і для євроінтеграційних перспектив України", – сказав Порошенко.

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Затягування суду — це порушення прав

Пʼятий Президент також зазначив, що затягування на півтора року процесу, який мав би тривати два місяці, де-юре є порушенням його прав: "Кодекс адміністративного судочинства відводить максимальний термін, протягом якого має бути розглянута така справа, – два місяці. За два місяці влада, уряд, Офіс президента мали надати суду і суспільству переконливі докази, які мотивували їх так діяти. Термін розгляду перевищений в дев’ять разів. І лише з цього приводу ЄСПЛ вже прийняв до розгляду скаргу. Це називається – відкладене правосуддя є відмовлене правосуддя. На сьогоднішній день по принципу права Порошенку в правосудді відмовлено вже 16 місяців".

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На суддів намагаються чинити тиск

Порошенко також зауважив, що на суддів намагаються чинити тиск. "Більше того, я хочу попередити: я знаю, хто чинив тиск, хто були виконавці, і хто замовник цього тиску. Я наполягаю припинити, бо у кластері "Основи", який є базовим для нашої європейської інтеграції, першим рядком записано незалежність судової гілки влади. Заборона для будь-яких гілок влади впливати на рішення суду", – зазначає Порошенко.

Він також повідомив, що сьогодні найбільша політична група Євросоюзу – Європейська народна партія ухвалила резолюцію на підтримку України, де окремо зазначила про неприпустимість незаконних санкцій проти лідера опозиції.

"Тиждень тому також була проголосована резолюція Комітету міжнародних справ, який подав на розгляд Європарламенту проєкт звіту за 2025 рік. Саме той рік, коли були прийняті санкції проти мене. Тільки це вже не окрема політична партія, а це Європарламент, який представляє всі народи країн-членів Європейського Союзу. Ми не можемо допустити, щоб "єрмаковщина і портновщина" перешкоджали європейській інтеграції України, яка має підтримку майже 90% українського народу", – говорить Порошенко.

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"Тому в мене є переконлива вимога – не бавтеся. Не дайте через чиєсь бажання зруйнувати європейську перспективу. Почуйте слова Зеленського про єдність, які він виголосив два дні тому. Я сподіваюсь, єдність ми розуміємо однаково", – наголосив Порошенко.