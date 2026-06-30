Порошенко предостерег власть от давления на Верховный Суд: это подрывает европейскую интеграцию Украины

Петр Порошенко после очередного заседания Верховного Суда поблагодарил всех за поддержку в этом длительном процессе. Он также предостерег власти от давления на коллегию судей и предупредил, что независимость судебной ветви власти является одним из условий евроинтеграции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности", пишет Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Я хочу поблагодарить всех за неравнодушие, поблагодарить народ, который приходит меня поддержать, поблагодарить огромное количество журналистов, которые, несмотря на маленький зал, несмотря на температуру, сегодня здесь. Потому что здесь идет борьба за Украину, здесь идет борьба за демократию, здесь идет борьба с произволом, борьба с авторитаризмом. Сегодня у нас более 7 представителей посольств и дипломатических миссий. Это яркое доказательство того, насколько это дело важно для мира и для евроинтеграционных перспектив Украины", – сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Счетная палата провела первый в истории аудит Верховного Суда. Какие нарушения выявили?

Затягивание судебного разбирательства — это нарушение прав

Пятый президент также отметил, что затягивание на полтора года процесса, который должен был длиться два месяца, де-юре является нарушением его прав: "Кодекс административного судопроизводства устанавливает максимальный срок, в течение которого должно быть рассмотрено такое дело, — два месяца. За два месяца власть, правительство, Офис президента должны были предоставить суду и обществу убедительные доказательства, которые оправдывали бы их действия. Срок рассмотрения превышен в девять раз. И только по этому поводу ЕСПЧ уже принял к рассмотрению жалобу. Это называется – отложенное правосудие – это отказанное правосудие. На сегодняшний день по принципу права Порошенко в правосудии отказано уже 16 месяцев".

Читайте также: В деле о коррупции в Верховном суде подозрения получили еще четверо судей, — САП

На судей пытаются оказывать давление

Порошенко также отметил, что на судей пытаются оказывать давление. "Более того, я хочу предупредить: я знаю, кто оказывал давление, кто были исполнители и кто заказчик этого давления. Я настаиваю на том, чтобы это прекратилось, ведь в кластере "Основы", который является базовым для нашей европейской интеграции, в первую очередь записана независимость судебной ветви власти. Запрет для любых ветвей власти влиять на решения суда", – отмечает Порошенко.

Он также сообщил, что сегодня крупнейшая политическая группа Евросоюза — Европейская народная партия — приняла резолюцию в поддержку Украины, в которой отдельно отмечена недопустимость незаконных санкций против лидера оппозиции.

"Неделю назад также была одобрена резолюция Комитета по международным делам, который представил на рассмотрение Европарламента проект отчета за 2025 год. Именно в том году были приняты санкции против меня. Только это уже не отдельная политическая партия, а Европарламент, представляющий все народы стран-членов Европейского Союза. Мы не можем допустить, чтобы "ермаковщина и портновщина" препятствовали европейской интеграции Украины, которая пользуется поддержкой почти 90% украинского народа", – говорит Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ирина Мудра из ОП стоит за сорванным заседанием Верховного Суда, — Порошенко

"Поэтому у меня есть убедительное требование – не играйте в игры. Не дайте из-за чьего-то желания разрушить европейскую перспективу. Прислушайтесь к словам Зеленского о единстве, которые он произнес два дня назад. Я надеюсь, что мы одинаково понимаем, что такое единство", – подчеркнул Порошенко.