У Чехії закрили справу про нібито контрабанду дронів до України, - ЗМІ

Військова поліція Чехії завершила розслідування у справі про нібито незаконне перевезення безпілотників до України чеськими спецпризначенцями. Слідчі дійшли висновку, що військовослужбовці не скоїли кримінального правопорушення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Seznam Zprávy.

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Розслідування тривало понад рік і стосувалося бійців 601-ї групи спеціального призначення, які під час службових відряджень до України перевозили дрони, придбані в межах благодійного проєкту Drony Nemesis.

"Не було виявлено жодних фактів, які б вказували на скоєння злочину", – зазначили у військовій поліції.

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Військовим можуть оголосити дисциплінарні стягнення

Попри закриття кримінальної справи, армія Чехії ще перевірить, чи не допустили військовослужбовці дисциплінарних порушень, коли перевозили дрони службовим транспортом.

За словами речника чеської армії Володимира Голаса, матеріали вже передали новому начальнику Генерального штабу Мирославу Главачу. Дисциплінарний орган має ухвалити рішення протягом 60 днів.

Розслідування розпочали на початку минулого року після звернень тодішньої чеської опозиції. Слідчі перевіряли можливе неналежне використання майна Міністерства оборони та залучення військовослужбовців до діяльності, не пов'язаної з виконанням службових обов'язків.

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Дрони передавали українській армії

За даними видання, більшість безпілотників доставляли до України організатори збору Skupina D. Проєкт Drony Nemesis, який стартував у 2023 році, став однією з найуспішніших громадських ініціатив на підтримку України.

У межах проєкту українським військовим передали тисячі безпілотників, а також комплектуючі до них.

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