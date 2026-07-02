В Чехии закрыли дело о якобы контрабанде дронов в Украину, - СМИ

Военная полиция Чехии завершила расследование по делу о якобы незаконной перевозке беспилотников в Украину чешскими спецназовцами. Следователи пришли к выводу, что военнослужащие не совершили уголовного правонарушения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Seznam Zprávy.

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Расследование длилось более года и касалось бойцов 601-й группы специального назначения, которые во время служебных командировок в Украину перевозили дроны, приобретенные в рамках благотворительного проекта Drony Nemesis.

"Не было выявлено никаких фактов, указывающих на совершение преступления", - отметили в военной полиции.

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Военным могут объявить дисциплинарные взыскания

Несмотря на закрытие уголовного дела, армия Чехии еще проверит, не допустили ли военнослужащие дисциплинарных нарушений при перевозке дронов на служебном транспорте.

По словам пресс-секретаря чешской армии Владимира Голаса, материалы уже переданы новому начальнику Генерального штаба Мирославу Главачу. Дисциплинарный орган должен принять решение в течение 60 дней.

Расследование началось в начале прошлого года после обращений тогдашней чешской оппозиции. Следователи проверяли возможное ненадлежащее использование имущества Министерства обороны и привлечение военнослужащих к деятельности, не связанной с выполнением служебных обязанностей.

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Дроны передавали украинской армии

По данным издания, большинство беспилотников доставляли в Украину организаторы сбора Skupina D. Проект Drony Nemesis, стартовавший в 2023 году, стал одной из самых успешных общественных инициатив в поддержку Украины.

В рамках проекта украинским военным передали тысячи беспилотников, а также комплектующие к ним.

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