КАІ та Fire Point запускають програму з інженерії автономних роботизованих авіасистем

Індустрія дронів

Київський авіаційний інститут (КАІ) спільно з українською компанією Fire Point, яка створює безпілотники та ракети, відкрили набір на чотирирічну програму "Інженерія авіаційних автономних роботизованих систем".

Про це йдеться на сторінці приймальної комісії КАІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Для кого програма

Чотирирічна програма створена для випускників шкіл, призерів олімпіад, учасників МАН, а також молодих технарів та інженерів із досвідом в IT, програмуванні чи робототехніці. Усі витрати на навчання повністю бере на себе компанія Fire Point, а студенти додатково отримуватимуть щомісячну стипендію у розмірі €800.

Практика та гарантоване працевлаштування

Як розповіли у КАІ, програма поєднуватиме академічну базу університету з практичною інженерією від Fire Point. Практика стартує вже з другого курсу безпосередньо в команді Fire Point. Студенти працюватимуть над реальними інженерними задачами, пов’язаними з авіаційними автономними роботизованими системами.

Після чотирьох років навчання випускники отримають диплом КАІ. А ті, хто успішно завершать навчання, отримають гарантоване працевлаштування у Fire Point.

Умови допуску до вступних іспитів:

Математика (НМТ): щонайменше 173 бали ;

щонайменше ; Фізика (НМТ): щонайменше 170 балів (у разі складання цього предмета).

Шанси абітурієнта значно зростуть за наявності призових місць на Всеукраїнських олімпіадах (з математики, фізики, інформатики чи астрономії), участі в МАН або досвіду участі в IT-проєктах, технічних школах та інженерних змаганнях. Також перевагою є наявність президентської стипендії чи інших академічних нагород.

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Відбір кандидатів

Відбір проводять представники Fire Point спільно з КАІ. Абітурієнтам необхідно зареєструватися та заповнити анкету з інформацією про бали НМТ, участь у проєктах, академічні успіхи та інше.

За результатами розгляду анкет найкращих кандидатів запросять складати вступні іспити. Вступники складатимуть математику та фізику. На кожен іспит виділяється по 4 години.

Крім того, додатковим може бути тест на логіку для перевірки аналітичного мислення та вміння знаходити рішення для нестандартних задач.

Фінальний етап - розмова з командою Fire Point, де кандидати мають розповісти про свій інтерес до сфери безпілотних технологій та автономних авіаційних систем.

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