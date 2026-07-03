КАИ и Fire Point запускают программу по инженерии автономных роботизированных авиационных систем
Индустрия дронов
Киевский авиационный институт (КАИ) совместно с украинской компанией Fire Point, занимающейся производством беспилотников и ракет, открыл набор на четырехлетнюю программу "Инженерия авиационных автономных роботизированных систем".
Об этом говорится на странице приемной комиссии КАИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Для кого предназначена программа
Четырехлетняя программа создана для выпускников школ, призеров олимпиад, участников МАН, а также молодых технарей и инженеров с опытом в IT, программировании или робототехнике. Все расходы на обучение полностью берет на себя компания Fire Point, а студенты дополнительно будут получать ежемесячную стипендию в размере €800.
Практика и гарантированное трудоустройство
Как сообщили в КАИ, программа будет сочетать академическую базу университета с практической инженерией от Fire Point. Практика начнется уже со второго курса непосредственно в команде Fire Point. Студенты будут работать над реальными инженерными задачами, связанными с авиационными автономными роботизированными системами.
По окончании четырёх лет обучения выпускники получат диплом КАИ. А те, кто успешно завершит обучение, получат гарантированное трудоустройство в Fire Point.
Условия допуска к вступительным экзаменам:
- Математика (НМТ): не менее 173 баллов;
- Физика (НМТ): не менее 170 баллов (в случае сдачи этого предмета).
Шансы абитуриента значительно возрастут при наличии призовых мест на Всеукраинских олимпиадах (по математике, физике, информатике или астрономии), участии в МАН или опыте участия в IT-проектах, технических школах и инженерных соревнованиях. Также преимуществом является наличие президентской стипендии или других академических наград.
Отбор кандидатов
Отбор проводят представители Fire Point совместно с КАИ. Абитуриентам необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету с информацией о баллах НМТ, участии в проектах, академических успехах и прочем.
По результатам рассмотрения анкет лучшие кандидаты будут приглашены на вступительные экзамены. Абитуриенты будут сдавать математику и физику. На каждый экзамен отводится по 4 часа.
Кроме того, дополнительным может быть тест на логику для проверки аналитического мышления и умения находить решения для нестандартных задач.
Финальный этап — беседа с командой Fire Point, где кандидаты должны рассказать о своем интересе к сфере беспилотных технологий и автономных авиационных систем.
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