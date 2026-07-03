КАИ и Fire Point запускают программу по инженерии автономных роботизированных авиационных систем

Индустрия дронов

Киевский авиационный институт (КАИ) совместно с украинской компанией Fire Point, занимающейся производством беспилотников и ракет, открыл набор на четырехлетнюю программу "Инженерия авиационных автономных роботизированных систем".

Об этом говорится на странице приемной комиссии КАИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Для кого предназначена программа

Четырехлетняя программа создана для выпускников школ, призеров олимпиад, участников МАН, а также молодых технарей и инженеров с опытом в IT, программировании или робототехнике. Все расходы на обучение полностью берет на себя компания Fire Point, а студенты дополнительно будут получать ежемесячную стипендию в размере €800.

Практика и гарантированное трудоустройство

Как сообщили в КАИ, программа будет сочетать академическую базу университета с практической инженерией от Fire Point. Практика начнется уже со второго курса непосредственно в команде Fire Point. Студенты будут работать над реальными инженерными задачами, связанными с авиационными автономными роботизированными системами.

По окончании четырёх лет обучения выпускники получат диплом КАИ. А те, кто успешно завершит обучение, получат гарантированное трудоустройство в Fire Point.

Условия допуска к вступительным экзаменам:

Математика (НМТ): не менее 173 баллов ;

не менее ; Физика (НМТ): не менее 170 баллов (в случае сдачи этого предмета).

Шансы абитуриента значительно возрастут при наличии призовых мест на Всеукраинских олимпиадах (по математике, физике, информатике или астрономии), участии в МАН или опыте участия в IT-проектах, технических школах и инженерных соревнованиях. Также преимуществом является наличие президентской стипендии или других академических наград.

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Отбор кандидатов

Отбор проводят представители Fire Point совместно с КАИ. Абитуриентам необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету с информацией о баллах НМТ, участии в проектах, академических успехах и прочем.

По результатам рассмотрения анкет лучшие кандидаты будут приглашены на вступительные экзамены. Абитуриенты будут сдавать математику и физику. На каждый экзамен отводится по 4 часа.

Кроме того, дополнительным может быть тест на логику для проверки аналитического мышления и умения находить решения для нестандартных задач.

Финальный этап — беседа с командой Fire Point, где кандидаты должны рассказать о своем интересе к сфере беспилотных технологий и автономных авиационных систем.

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