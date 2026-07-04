Україна стане одним із головних учасників саміту НАТО в Анкарі

Пресслужба НАТО оприлюднила програму саміту 7-8 липня. Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з генсеком Марком Рютте та візьму участь у ключових заходах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

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Згідно з програмою, саміт НАТО розпочнеться о 10 ранку за місцевим часом з Форуму оборонної промисловості. Це конференція, яка збере високопосадовців Альянсу, країн-членів та партнерів, лідерів промисловості та спільноти, відповідальні за просування промисловості та інновацій, для обговорення найактуальніших питань. Очікується, що на форумі буде оголошено низку угод у сфері оборонної співпраці.

О 14:00 за Анкарою очікується коротка спільна заява генсека НАТО Марка Рютте з президентом України Володимиром Зеленським, який очолює українську делегацію на саміті.

На вечір запланований світський прийом та вечеря для глав держав та урядів з їхніми подружжями, в якій також візьме участь Зеленський.

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А о 19:45 за місцевим часом очікується початок засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке також відбудеться у форматі вечері.

Після цього відбудеться засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу з країнами Індо-Тихоокеанської регіону – Японією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та Австралією.

Вранці. 8 липня заплановані офіційні церемонії привітання глав держав та урядів країн-членів Альянсу, який зустрічатиме генсек НАТО та президент Туреччини.

О 11:15 лідери розпочнуть офіційне засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав та урядів. Після засідання о 15.00 Рютте оголосить про результати та підсумки саміту на пресконференції.

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