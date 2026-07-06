Донеччину й Луганщину об’єднають у цифровий маршрут пам’яті з історіями та архівами

В Україні створять цифровий маршрут пам'яті, який збере історії населених пунктів Донеччини та Луганщини, спогади їхніх мешканців, архівні матеріали, традиції та культурну спадщину. Ознайомитися з ним можна буде у форматі аудіоекскурсій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила громадська організація "Центр підтримки громадської активності "Крила"".

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Новий проєкт має назву "Шлях, позначений сіллю. Ідентичність і пам'ять". Його основу становлять матеріали, які команда організації збирала протягом десяти років, досліджуючи історію Донеччини та Луганщини, працюючи з місцевими громадами й краєзнавчими архівами.

Історії міст і сіл стануть аудіоекскурсіями

Організатори планують доповнити історії кожного населеного пункту, що входить до маршруту "Шлях, позначений сіллю", та представити їх у форматі аудіогідів.

"Ми переосмислюємо туристичний маршрут. Відтепер це не лише географічний шлях – це маршрут пам'яті, а сайт – цифровий простір, де наша історія буде збережена. Ми доповнимо історії кожного населеного пункту, який входить до маршруту "Шлях, позначений сіллю", і представимо їх у форматі аудіоекскурсій. Кожен охочий зможе пройти маршрутом соляних шахт і озер, міст і сіл, дізнатися про найцікавіші місця, події та людей, які з ними пов'язані. Навіть якщо фізично відвідати ці місця сьогодні неможливо", – зазначили організатори.

Збиратимуть спогади, рецепти та родинні архіви

Окрім історичних матеріалів, проєкт передбачає створення цифрового простору, де зберігатимуться розповіді про родини, місцеві традиції, улюблені місця, рецепти, визначних земляків і повсякденне життя громад.

Також у межах ініціативи проведуть відкриті вебінари, присвячені роботі з родинними архівами, дослідженню сімейних фотографій та тому, як говорити з дітьми про вимушене переселення.

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