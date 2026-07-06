Донетчину и Луганщину объединят в цифровой маршрут памяти с историями и архивами

В Украине создадут цифровой маршрут памяти, который соберет истории населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, воспоминания их жителей, архивные материалы, традиции и культурное наследие. Ознакомиться с ним можно будет в формате аудиоэкскурсий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила общественная организация "Центр поддержки общественной активности "Крылья"".

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Новый проект называется "Путь, отмеченный солью. Идентичность и память". Его основу составляют материалы, которые команда организации собирала в течение десяти лет, исследуя историю Донецкой и Луганской областей, работая с местными громадами и краеведческими архивами.

Истории городов и сел станут аудиоэкскурсиями

Организаторы планируют дополнить истории каждого населенного пункта, входящего в маршрут "Путь, обозначенный солью", и представить их в формате аудиогидов.

"Мы переосмысливаем туристический маршрут. Отныне это не только географический путь — это маршрут памяти, а сайт — цифровое пространство, где наша история будет сохранена. Мы дополним истории каждого населенного пункта, входящего в маршрут "Путь, обозначенный солью", и представим их в формате аудиоэкскурсий. Каждый желающий сможет пройти по маршруту соляных шахт и озер, городов и сел, узнать о самых интересных местах, событиях и людях, связанных с ними. Даже если физически посетить эти места сегодня невозможно", — отметили организаторы.

Будут собирать воспоминания, рецепты и семейные архивы

Помимо исторических материалов, проект предусматривает создание цифрового пространства, где будут храниться рассказы о семьях, местных традициях, любимых местах, рецептах, выдающихся земляках и повседневной жизни громад.

Также в рамках инициативы проведут открытые вебинары, посвященные работе с семейными архивами, исследованию семейных фотографий и тому, как говорить с детьми о вынужденном переселении.

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