Сибіга обговорив із главою МЗС Греції безпекову ситуацію та зміцнення оборонного потенціалу України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Греції Георгосом Герапетрітісом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сибіги в соціальній мережі X.

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Переговори щодо безпеки та оборонної підтримки України

Під час розмови сторони обговорили останні події у сфері безпеки, а також масований нічний удар Росії по Україні.

Окрему увагу дипломати приділили питанню зміцнення оборонного потенціалу української держави.

Крім того, співрозмовники порушили тему поточного двостороннього співробітництва між Україною та Грецією.

Нагадаємо, раніше Греція підтримала відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври, який був пошкоджений під час російської атаки 15 червня.

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