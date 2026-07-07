Сибіга обговорив із главою МЗС Греції безпекову ситуацію та зміцнення оборонного потенціалу України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Греції Георгосом Герапетрітісом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сибіги в соціальній мережі X.
Переговори щодо безпеки та оборонної підтримки України
Під час розмови сторони обговорили останні події у сфері безпеки, а також масований нічний удар Росії по Україні.
Окрему увагу дипломати приділили питанню зміцнення оборонного потенціалу української держави.
Крім того, співрозмовники порушили тему поточного двостороннього співробітництва між Україною та Грецією.
- Нагадаємо, раніше Греція підтримала відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври, який був пошкоджений під час російської атаки 15 червня.
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