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Сибіга обговорив із главою МЗС Греції безпекову ситуацію та зміцнення оборонного потенціалу України

Глави МЗС України і Греції говорили про оборонний потенціал

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Греції Георгосом Герапетрітісом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сибіги в соціальній мережі X.

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Переговори щодо безпеки та оборонної підтримки України

Під час розмови сторони обговорили останні події у сфері безпеки, а також масований нічний удар Росії по Україні.

Окрему увагу дипломати приділили питанню зміцнення оборонного потенціалу української держави.

Крім того, співрозмовники порушили тему поточного двостороннього співробітництва між Україною та Грецією.

  • Нагадаємо, раніше Греція підтримала відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври, який був пошкоджений під час російської атаки 15 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга - учасникам саміту НАТО: Захистіть українських дітей від російського балістичного терору!

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