Троє людей постраждали після удару РФ по об’єкту енергетики на Полтавщині, - ОВА

Російські війська атакували об’єкт енергетики на Полтавщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича у Телеграмі.

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Удар по енергетиці та постраждалі

За попередніми даними, унаслідок атаки троє людей отримали травми.

"Ворог атакував один із обʼєктів енергетики у Полтавському районі. Попередньо, троє людей отримали травми", — зазначив Віталій Дяківнич.

Інформація щодо наслідків уточнюється.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Полтавську громаду ударним безпілотником. Дрон влучив в одне з приміщень підприємства залізничної інфраструктури, внаслідок чого постраждала людина.

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