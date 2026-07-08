Троє людей постраждали після удару РФ по об’єкту енергетики на Полтавщині, - ОВА
Російські війська атакували об’єкт енергетики на Полтавщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича у Телеграмі.
Удар по енергетиці та постраждалі
За попередніми даними, унаслідок атаки троє людей отримали травми.
"Ворог атакував один із обʼєктів енергетики у Полтавському районі. Попередньо, троє людей отримали травми", — зазначив Віталій Дяківнич.
Інформація щодо наслідків уточнюється.
Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Полтавську громаду ударним безпілотником. Дрон влучив в одне з приміщень підприємства залізничної інфраструктури, внаслідок чого постраждала людина.
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